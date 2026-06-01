維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱

聯邦運輸部特工哈里斯正在敲在北卡金斯山一棟民宅的大門，該處與涉及維吉尼亞州重大車禍的巴士公司有所關聯。(美聯社)

維吉尼亞州 95號州際公路日前發生一起震驚全美的長途大巴連環追撞慘劇，釀成5人喪生、44人受傷的重大災情。據北卡 地方媒體追蹤，涉案的北卡巴士公司E&P Travel Inc.被起底後，華裔負責人疑已全面關閉聯絡管道並神隱，拒絕回應任何媒體採訪。

美聯社與北卡地方電視台的後續追蹤，運輸部(DOT)特工哈里斯(Brandon Harris)在事故發生後抵達該巴士公司位於北卡金斯山(Kings Mountain)的登記註冊辦公室，這也代表聯邦政府對這家巴士公司的調查已從「常規事故評估」正式升級為「重大刑事與合規性專案調查」。

特工此行的主要目的，是為了當面送達聯邦傳票，並強制扣留該公司的營運紀錄、司機人事檔案(包括肇事司機的雇用合約)，以及過去兩年的車輛維修日誌。

由於負責人劉碩(Shuo Liu，音譯)持續避不見面，聯邦當局不排除將對該公司發出搜索令，直接查扣相關電腦與通聯紀錄。

根據「夏洛特觀察家報」 (The Charlotte Observer)記者現場直擊，聯邦特工敲門的地址，名義上 E&P Travel Inc. 的公司登記總部，但實際上只是一處位於金斯山偏遠社區的普通私人住宅。

鄰居接受媒體訪問時驚訝表示，該處平時根本沒有任何大客車出入，也沒有辦公人員，看起來完全不像是一家管理跨州長途巴士的運輸公司。

媒體形容這極有可能是跨州廉價巴士業界常見的「紙上幽靈公司」，意即利用民宅登記以規避聯邦監管機構(FMCSA)對實體辦公地點的嚴格安全抽查。

北卡地方電視台WFMY News 2的調查也指出，涉事巴士公司E&P Travel Inc.的登記註冊辦公室目前大門緊鎖。媒體多次撥打負責人劉碩(Shuo Liu，音譯)在官方登記的電話，皆被立刻掛斷，其購票官網與相關網頁也已全數關閉，至今拒絕發表任何公開聲明。

此外，WFMY News 2從北卡監理局(NC DMV)的車禍報告發現，這家於2023年11月才成立、旗下僅有4輛車與11名司機的小型公司，早在2024年8月就曾於北卡列克星敦(Lexington)的85號州際公路上，發生過一起車禍，當時該公司的巴士同樣在前方車輛因車道封閉而減速時未能及時煞車，攔腰追撞前車，造成多人受傷、3人重傷送醫，事故經過與日前維州大巴5死車禍類似。

然而，這家巴士公司，在聯邦汽車運輸安全管理局(FMCSA)的安全評級中竟然仍達「滿意（Satisfactory）」。

目前聯邦調查局(FBI)與聯邦檢察官已聯手強制介入，輿論痛批官方監管形同虛設。該巴士公司目前除面臨聯邦勒令停業的嚴厲處分外，也將面臨排山倒海的民事巨額索賠與刑事追責。