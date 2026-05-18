美重啟中國計畫？4華人學者遭逐 助發聲教授被封實驗室

印第安納大學著名生物學系教授因內斯(Roger W. Innes)，疑因替中國學生發聲而遭到聯邦封鎖其實驗室。。(印大生物系官方臉書)

權威學術期刊「科學」(Science)與「高等教育紀事報」(The Chronicle of Higher Education)日前接連發表深度調查報導，揭露美國政府近期針對多名中國籍博士後研究員展開一系列刑事起訴。學術界批評，美方此舉是讓川普時代引發巨大爭議的「中國行動計畫」(China Initiative)死灰復燃，且打擊對象從資深華裔 教授轉移至持臨時簽證的年輕華人 學者。

與此同時，一名因挺身為中國學者辯護的美國本土重量級科學家，其位於印第安納大學(Indiana University)的實驗室日前遭到聯邦政府 無預警強行「鎖櫃」封鎖，引發全美科研圈高度關注。

根據「科學」雜誌於5月12日的報導，這波司法風暴的核心集中在密西根大學(University of Michigan)與印第安納大學。

常規科研材料被控為「生物恐怖主義武器」

首起案件涉及中國籍博士後研究員菅雲慶(Yunqing Jian，音譯)，她於2025年6月遭到逮捕，隨後遭判非法走私生物材料及虛假陳述罪成。檢方指控她與前男友劉祖永(Zunyong Liu，音譯)涉嫌不當將一種小麥真菌帶入美國，檢察官甚至在庭上將該真菌描述為潛在的「農業恐怖主義武器」。

然而，「科學」引述多位植物學家駁斥指出，該真菌品系早已廣泛存在於美國本土，是植物研究中的常見材料。

另外兩名遭到起訴的密西根大學博士後研究員韓承軒(Chengxuan Han，音譯)與印第安納大學的博士後研究員向由煌(Youhuang Xiang，音譯)，則因質體DNA(plasmid DNA)及模式生物「秀麗隱桿線蟲」(C. elegans)等常見實驗室材料的報關標籤不符，遭到刑事起訴。

最終，這四名遭定罪的博士後研究員全數被美國政府驅逐出境，科研生涯戛然而止。

批評人士指出，涉案物品絕非高危險性病原體，而是常規科研工具。聯邦調查局(FBI)前探員傑曼(Michael German)表示，政府顯然將普通的海關標籤違規行為升級為國家安全案件，而在以往，這類刑事起訴只有在涉及真正致命的致命病毒時才會發生。

挺身辯護遭報復？印大教授實驗室遭黑衣人封鎖

「科學」5月9日與「高等教育紀事報」5月11日的報導，則揭露了這場風暴對美國本土學者的實質衝擊。印第安納大學著名生物學系教授因內斯(Roger W. Innes)因公開為上述中國學者發聲，其研究團隊隨後遭到聯邦政府與校方的嚴厲整肅。

因內斯教授曾撰寫專家證詞，力證涉案真菌只是普通研究材料，並無國安威脅。不久後，他實驗室旗下的中國籍博士後向由煌便因攜帶質體DNA遭到逮捕並驅逐。因內斯隨後接受媒體採訪，公開怒批政府的行為「百分之百是政治動機」。

隨之而來的是軍警與聯邦機關的強力介入。5月上旬，多名身穿深色西裝的未知身份執法人員突然闖入因內斯教授的實驗室，宣布「接管並封鎖」該區域。校警隨後連夜更換門鎖。由於建築物空間共享，這場突如其來的封鎖波及了鄰近無辜的40至50名科研人員。

令人不解的是，印大校方最初宣稱封鎖是應美國農業部(USDA)的要求，但農業部隨後否認曾下達封鎖令，雙方說詞存在相當差異。

該系系主任莫切克(Armin P. Moczek)痛批此舉缺乏透明度，導致大量聯邦資助的植物實驗中斷、植物枯死、數據無法讀取，嚴重破壞科研運作。因內斯教授直言，這顯然是聯邦政府的威脅與報復手段，意在警告學術界：「不要為中國博士後說話。」

寒蟬效應籠罩美校園 頂尖人才轉往英歐星

這波以聯邦調查局特工倪愛德(Edward Nieh)為核心人物展開的聯合網絡搜查，已在全美科研校園引發強烈的寒蟬效應。兩家媒體指出，儘管拜登政府在2022年因涉嫌種族種族偏見執法(profiling)而宣布終止「中國行動計畫」，但如今只是換了包裝，將指控罪名從「隱瞞與中國關係」轉移到「海關與生物材料運輸法規」。

多位受訪的華裔教職員與留學生表示，現在校園內人人自危，深恐因行政疏失就面臨驅逐出境或被貼上間諜標籤。更有不少學者透露，許多頂尖的華人科研人才已不再將美國視為留學或工作的首選，轉而投向歐洲、英國或新加坡。

雖然聯邦檢察官與農業部官員堅稱，嚴格執法是為了保護美國農業與國安利益，但報導指出，這波案件已成為美國「國家安全凌駕一切」與「開放學術體系」之間衝突日趨劇烈的里程碑。