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芝華男庇護聽證後被捕 好友憂遣返威脅安全

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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金凱德14日參加芝市「不要國王」示威時，手持「ICE綁架我室友」的標語，聲援室友周超。(金凱德Instagram)
金凱德14日參加芝市「不要國王」示威時，手持「ICE綁架我室友」的標語，聲援室友周超。(金凱德Instagram)

在美國等待政治庇護審理的中國籍男子周超(Chao Zhou，音譯)上周出席移民法庭例行聽證會後，遭移民與海關執法局(ICE)拘捕並迅速移送至肯塔基州拘留中心。其室友金凱德(Liam Kincaid)表示，若周被遣返回中國，恐面臨安全威脅。

現年31歲的周超曾參與香港爭取民主與自治的抗議運動，他從2019年起合法居住在美國，隨後就讀華盛頓大學並於2021年取得碩士學位，此後便以政治庇護身份留美，案件多年來持續審理。

金凱德表示，周於約一個月前接到出庭通知，原預期只是例行程序，兩人甚至在訊前互傳簡訊，周還寫道：「這裡很平靜，沒事的。」

然而，上周四(12日)上午，周卻傳訊息告訴他說自己被捕了。

金凱德隨即前往芝加哥市中心的美國公民及移民服務局(USCIS)庇護辦公室，但被告知應前往ICE芝加哥辦公室。當他抵達後，對方已關門，僅留下聯絡電話，撥打後卻無人接聽。當晚，周簡訊告知他被關押在伊利諾州布羅德維尤(Broadview)處理中心，隨後將被轉移至無法使用手機的監獄。

根據ICE線上系統資訊，周已於13日被移送至肯塔基州紐波特的坎貝爾郡拘留中心，並於16日再度轉往巴黎市的波旁郡拘留中心。截至17日為止，該中心僅有14名拘留者，周為其中之一。

儘管周超深信自己是遭到誤捕，但金凱德說，「他們轉移他的速度非常快，這讓我擔心遣返行動可能迫在眉睫」。

周向金凱德簡要通話，未透露太多拘留狀況，但對方表示：「我人在監獄裡。」金凱德形容室友個性低調，是一名軟體工程師，妻子現居澳洲。

兩人因金凱德去年冬天在網路上徵求次租房客而相識，之後成為室友，常一同觀賞籃球比賽與晚間新聞。

在無法獲得ICE進一步說明的情況下，金凱德選擇透過社群媒體發聲。他的Instagram貼文迅速獲得超過超過數萬個讚，他也參加了上周六(14日)在芝加哥市中心的「不要國王(No Kings)」抗議遊行，並高舉寫有「ICE綁架了我室友 #FREECHAO」的標語，該照片獲得超過5萬人按讚。

周的案件發生於聯邦政府警告芝加哥需為大規模移民突襲做好準備的隔日。市府上周表示，ICE戰術小組將鎖定各大工作場所執法。根據白宮移民政策主要推手、川普總統副幕僚長米勒(Stephen Miller)上月言論，ICE每日應執行至少3000起逮捕行動，而川普第二任期前五個月日均僅約650件。

「很多人現在才意識到驅逐行動的規模變化有多大，」金凱德表示。

儘管目標是讓周返家，金凱德也希望能藉由曝光此案，引起更多人關注ICE拘留行動正逐漸加大力度。

ICE 移民 芝加哥

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