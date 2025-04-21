能源補助擬叫停 590萬家庭恐付不出電費、瓦斯費

衛生部擬喊停新財年的能源補助經費。(伊州能源補助計畫官網截圖)

川普政府大手筆刪減各項福利經費，除了醫療補助、糧食劵等均傳出資金均會縮減外，國家能源援助主任協會(National Energy Assistance Directors Association，NEADA)日前提出警告稱，聯邦衛生部(HHS)擬議的新財年預算案如獲得通過，領有低收戶能源援助計畫(LIHEAP)的590萬家庭，將很快面臨無暖氣或空調可用的困境。

一份近日曝光的衛生部2026財年(聯邦政府 的財年從10月1日開始至次年9月30日結束)預算提案顯示，低收入 家庭能源援助計畫在新財年的資金分配為零元。這項補助旨在為收入有限的家庭提供經濟援助來支付冷暖氣等能源帳單。

伊利諾州州長普立茲克辦公室去年11月表示，2023年該州有超過33萬戶家庭，通過LIHEAP獲得平均每戶724元以上的援助。

「今日美國」率先報導了HHS擬取消LIHEAP以及幫助幼兒做好入學準備的「啟蒙項目」(Head Start Program)。

NEADA執行董事沃爾夫(Mark Wolfe)表示，衛生部部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)應為此預算計畫感到羞愧，因為他們想從600萬非常貧困家庭的口袋中掏錢，以便讓富裕階層獲得更大稅收減免。

根據披露的預算提案，儘管當局擬在2026財年取消LIHEAP，但估計有75萬戶家庭可能更早失去援助。

因為本月稍早，衛生部裁撤了整個LIHEAP工作團隊。雖然這十幾人被裁僅占HHS總裁員一萬人的一小部分，但其中負責確定各州該計畫資金分配的人員都已經被裁撤。

沃爾夫指出，若沒有LIHEAP資金的分配方案，HHS將無法在本財年(截至9月30日)撥付該計畫剩餘的約3.78億元資金，這些錢本可幫助75萬戶家庭支付今夏冷氣費用。

沃爾夫批評，「在這麼多家庭艱難維持生計、關稅即將推高物價之際，剝奪國會已向有需要者提供的幫助，簡直喪盡天良。」

一旦失去LIHEAP援助，人們可能無力支付能源帳單，導致夏季酷熱難耐、冬季寒冷刺骨，甚至死亡。沃爾夫表示，僅有17個州和華府為消費者提供夏季斷供保護。

「對政府效率部(DOGE)來說，500元的能源補助或許無關緊要，但對面臨嚴冬、酷暑的家庭而言，這將關乎生死。」沃爾夫說。

目前美國每六戶家庭中就有一戶拖欠家庭能源帳單，總欠款約210億元，創2021年以來新高，自2023年底以來增長約30%。最新人口普查 顯示，年收入低於5萬元的家庭中，近40%在過去12個月至少有一次無力支付能源賬單。

LIHEAP援助的家庭中，70%至少有一名老年人、殘障人士或六歲以下兒童等弱勢高風險族群。