美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知

波士頓一位移民律師米凱羅尼在社交媒體，貼出收到的國土安全部寄給她的限期離境通知。(bluesky截圖)

一名波士頓的律師米凱羅尼(Nicole Micheroni)，日前接到國土安全部 一份通知信，指她的假釋已被終止並要求她離境。但這位移民 律師在社交媒體上表示，她是出生於麻州牛頓市(Newton)的美國公民。

米凱羅尼在社交媒體發文表示，「美國國土安全部向我，一位出生於麻州牛頓市的移民律師，下達了七日內離境的命令。」根據她在社群媒體上發布的截圖，這封於11日寄出的電子郵件寫道：「你該離開美國了。請勿試圖留在美國，聯邦政府會找到你。請立即離開美國。」

米凱羅尼是波士頓市中心移民律師事務所Cameron, Micheroni & Silva的合夥人。根據她的職業簡介，她曾就讀衛斯理學院(Wellesley College)與天普大學法學院(Temple School of Law)，專長於庇護法與簽證相關事務。

國土安全部一位高級官員在聲明中證實，美國海關與邊境保護局(CBP )確實已開始終止對無合法身分人士的假釋待遇，包括那些透過 CBP One 應用程式入境的超過90 萬人。這款在拜登政府時期推出、旨在於簡化尋求庇護者的入境流程的應用程式，已於今年1月被特朗普政府叫停。

該匿名發言人說，通過「團結烏克蘭」(U4U)和「盟友歡迎」(OAW)計畫獲得假釋的烏克蘭及阿富汗公民，則不受影響。

官員補充道，「CBP通過系統中記錄的外國人郵箱發送通知。如果外國人提供的是非個人電子郵件(例如美國公民的聯絡方式)，通知可能會寄錯對象。CBP正在監控通訊情況，將逐案處理問題。」

米凱羅尼向WIRED雜誌確認，這封與 CBP One 使用者收到的內容相似的電子郵件是真實的。她也表示，不排除這封信是原本要發給她的某位客戶。她說，「我不覺得自己真的會在七天內被驅逐出境，但讓人擔心的是他們寄出這些通知時的草率程度。」

這封郵件並未包含任何關於假釋計畫或豁免情況的個人細節，只寫道：「你的假釋將於本通知日期起七天內終止。」

她補充說，「很多持假釋身分在美的人並不了解移民法的細節，所以他們收到這種郵件時不知道是否適用於自己。而大多數人都會以為這是真的，因為現在的移民環境讓人感到非常恐懼。」