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不談政治 北卡大留學生簽證仍被撤 引發寒蟬效應

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不談政治 北卡大留學生簽證仍被撤 引發寒蟬效應

特派員黃惠玲／即時報導
北卡州大有5000個國際學生，為該州最多留學生的大學。(北卡州大臉書)
北卡州大有5000個國際學生，為該州最多留學生的大學。(北卡州大臉書)

兩名北卡羅來納州立大學的學生在美國政府撤銷他們的簽證後，現已返回沙烏地阿拉伯。其中一名簽證被撤銷的學生阿爾·古拉德(Saleh Al Gurad)在一周前，才收到這個改變人生的消息，根據他的室友瓦斯托(Philip Vasto)表示，古拉德根本不談政治，卻可能因為其族裔遭到針對，「此舉對全美的國際學生傳遞了『寒蟬效應』的訊息。」

瓦斯托說，「我們當時不知道該怎麼看待這件事，一直以為這是一個錯誤，」他提到，「古拉德當時臉上露出極為嚴肅的表情，眼神呆滯，」令人驚恐的是有關當局並未給出任何撤銷古拉德簽證的解釋或理由。

瓦斯托說，「那是一種覺得自己被背叛了，被遺棄的感覺。」

瓦斯托和古拉德在去年12月開始合住時認識。他說兩人因對不同料理和職業體育的熱愛而建立了感情，並形容古拉德是一位喜歡獨處的人，「古拉德非常努力工作、非常勤奮，」瓦斯托說。「他實際上在校園裡找了一份工作，而且非常專注於學業。」

根據瓦斯托的說法，古拉德正北卡州大攻讀工程管理碩士學位。

其他在美國大學表達對巴勒斯坦支持的學生也曾遭美國政府撤銷簽證，但瓦斯托說他的室友並非如此，「他是一個不談政治的人，總是安分守己，」瓦斯托表示，古拉德應該是因其族裔而受到針對，「這對全美的國際學生傳遞了一個『寒蟬效應』的訊息。」

其他學生也表達了相似的感受。北卡州立大學學生會參議員博阿傑(Satha Boaj)說，「現在對每個人來說都是個令人害怕的時期」。博阿傑雖然不是國際學生，但她來自約旦，並表示這件事對她來說是一個震驚。

她說，「我覺得現在有很多恐懼，不是因為失去權利，而是害怕被遣返、被驅逐出境、失去家人、失去在教育和工作上的進展。」

在她的學生會職務中，博阿傑最近協助通過了一項法案，使國際事務部門成為常設機構，以幫助國際學生應對大學生活，包括移民相關問題。「這個部門的一個重點，是與全球交流辦公室及學校的移民律師合作，協助學生處理簽證、綠卡等任何法律問題。」

北卡州立大學目前有將近5000名國際學生，是北卡大學系統中最多留學生的一所大學。

瓦斯托說，留學生對學生群體的貢獻非常大，「如果北卡州大拋棄這些學生，那將是一件非常可惜的事。」

北卡州大對此發表聲明指出，「北卡州立大學並未發起這些簽證終止行動，也未直接接獲聯邦機構通知。」「我們對聯邦機構缺乏溝通深感關切，也對此舉對我們國際學生的影響感到遺憾。」

該大學表示，兩名學生已決定返回自己的國家，並將能夠在那裡完成本學期課程。瓦斯托則希望看到更多實質行動，「如果大學聲明不會配合移民及海關執法局，並願意成為一個庇護校園，那會是一個非常有力的訊息。」

北卡羅來納州 簽證 移民

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