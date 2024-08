掛牌出售前發生爆炸 馬州年邁屋主及承包商喪生屋內

馬州貝萊爾一棟民宅疑瓦斯外洩發生爆炸。(馬州哈福德郡消防局)

馬里蘭州 貝萊爾(Bel Air)一棟民宅11日上午發生爆炸,造成兩人死亡。根據指出,案發前有關單位曾接獲該房屋瓦氣洩漏的報告。

這處民宅地址為 2300 Arthur Woods Drive,馬州 消防局副局長阿爾基爾(Oliver Alkire)證實,爆炸時一名35歲的巴爾的摩瓦斯及電力公司(Baltimore Gas and Electric,BGE) 承包商就在現場,這名承包商不幸喪生。

阿爾基爾還提到,屋內還有另一名死者,據信是73歲的房主,不過,最終身分仍須等法醫辦公室確認。

據消防官員稱,另有一名鄰居受到割傷和擦傷,傷勢不重。阿爾基爾說,案發當天,行動不便必須坐輪椅的房主,正準備在掛牌出售他的房子,並安排了與房地產 經紀人會面。

根據馬州評估及稅務廳(Department of Assessments and Taxation)稱,該房產為雷蒙‧寇爾肯(Raymond C. Corkan Jr.)及菲利斯‧寇爾肯(Phyllis M. Corkan)所有。根據線上資料庫,菲利斯在2018年9月5日去世。

阿爾基爾表示,10日晚間,BGE被告知該房屋發生電力事故,並安排在11日上午到該地點檢查。阿爾基爾說,在BGE周日抵達之前,哈福德郡(Harford County)公共工程部門已經在地面做了標記,且撥打了911報告說聞到了瓦斯味。

阿爾基爾稱,BGE員工趕到現場後,哈福德郡員工知道打過911後離開。官員稱,根據紀錄,11日上午6時42分左右,哈福德郡志願消防和急救協會接到警報,稱該地點可能發生房屋爆炸。

等消防隊到達現場後,發現房屋已經成為一片廢墟,接著立即展開火勢控制及搜救行動。

「巴爾的摩太陽報」的合作媒體及阿爾基爾表示,有關官員接到瓦斯漏氣的報告後而被派往該地區。阿爾基爾表示,BGE的兩名工作人員當時已經到該地址解決電力問題。

這兩名工人在檢修該房屋時發現了瓦斯味及明顯的瓦斯洩漏,工人在房屋工作時發現了瓦斯氣味和明顯的瓦斯洩漏。隨後很快的發生了房屋爆炸。