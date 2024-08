芝警史上第3位華裔分局長 華埠之子麥健富出掌9分局

麥健富是第一位在華埠出生長大且至今都定居在華社的九分局局長。(特派員黃惠玲/攝影)

轄區包括華埠 以及華人 聚居橋港區的芝加哥第9警分局,迎來第一位在華埠出生長大、成家立業的「華埠之子」麥健富(Joseph Mrk)擔任局長,至今全家住在橋港區的他說,「華埠就是我的家,我對這個地方感情很深」,成為芝警局史上第三個警分局華裔 局長的麥健富,誓言確保公共安全,同時將努力打破警民藩籬。

母親來自香港,父親是廣東人的麥健富,畢業於華埠聖德力小學,後來取得伊州理工學院(IIT)學士學位,畢業後在一家企業擔任機械工程師的他,偶然看到芝加哥警局招募新人的廣告,「當時的工作沒有挑戰性,加上對於人民保母好奇,就送出了申請。」經過漫長的三年等待,麥健富在1998年如願進入芝警局工作,「到現在25年,我依舊熱愛這份工作。」

20多年來,麥健富在芝城南區曾當了14年的警察,「可以說幫派、槍擊、盜竊、鬥毆什麼案子都碰過,儘管也經歷過危險,但從來沒有後悔當警察,」麥健富升任警官後,在華人居民最多的第9警分局工作了九年,「每一個案件,每一份調查,我都審慎對待。」

他說,2021年12月7日的華翁謝煥新(Woom Sing Tse)在華埠遭歹徒莫名連開18槍致死的案件,是他從警20多年來印象最深刻的案例,也更理解到警察工作重要,」身為案發後不到半小時就將槍手逮捕的值勤警官之一,「如果不是警察監視系統及車牌閱讀器的迅速追蹤,很可能這名兇殘嫌疑人就永遠逍遙法外。」

55歲的麥健富對於華人最關切的治安問題感同身受。麥健富說,華社警民密切合作,明顯讓過去兩年此間的各種案件減少

接棒9分局局長後,他將繼續加強向華人居民推廣「有案就報」,他說,雖然這方面以前做了很多,但還是不夠,「打破華人對於警察的懼怕及隔閡,建立彼此信任及溝通,更能有效提升社區安全。」

此外,他也提到,目前9分局有10名會說中文、英文的雙語警察,未來他會持續爭取擴大陣容。警局內部方面,由於新冠疫情爆發後,各種狀況讓警察備受壓力、情緒沮喪,「激勵同仁的工作熱情是我現階段要務。」

芝警局警察人數超過1萬1000名,是僅次於紐約警局的全美第二大警區,不過,數據顯示,芝警的亞裔比率約僅3%,而史上曾擔任芝分局局長的華裔只有三位,包括已退休的北華埠轄區第20警分局長梅卓卿(Lucy Moy)、現任芝警副局長辦公室(Office of the First Deputy Superintendent)四大直屬部門之一的「犯罪控制戰略局」(Bureau of Crime Control Strategies)局長的張志強(Stephen Chung),還有剛上任的麥健富。