芝警史上第3位華裔分局長 華埠之子麥健富出掌9分局

麥健富是第一位在華埠出生長大且至今都定居在華社的九分局局長。(特派員黃惠玲／攝影)

轄區包括華埠 以及華人 聚居橋港區的芝加哥第9警分局，迎來第一位在華埠出生長大、成家立業的「華埠之子」麥健富(Joseph Mrk)擔任局長，至今全家住在橋港區的他說，「華埠就是我的家，我對這個地方感情很深」，成為芝警局史上第三個警分局華裔 局長的麥健富，誓言確保公共安全，同時將努力打破警民藩籬。

母親來自香港，父親是廣東人的麥健富，畢業於華埠聖德力小學，後來取得伊州理工學院(IIT)學士學位，畢業後在一家企業擔任機械工程師的他，偶然看到芝加哥警局招募新人的廣告，「當時的工作沒有挑戰性，加上對於人民保母好奇，就送出了申請。」經過漫長的三年等待，麥健富在1998年如願進入芝警局工作，「到現在25年，我依舊熱愛這份工作。」

20多年來，麥健富在芝城南區曾當了14年的警察，「可以說幫派、槍擊、盜竊、鬥毆什麼案子都碰過，儘管也經歷過危險，但從來沒有後悔當警察，」麥健富升任警官後，在華人居民最多的第9警分局工作了九年，「每一個案件，每一份調查，我都審慎對待。」

他說，2021年12月7日的華翁謝煥新(Woom Sing Tse)在華埠遭歹徒莫名連開18槍致死的案件，是他從警20多年來印象最深刻的案例，也更理解到警察工作重要，」身為案發後不到半小時就將槍手逮捕的值勤警官之一，「如果不是警察監視系統及車牌閱讀器的迅速追蹤，很可能這名兇殘嫌疑人就永遠逍遙法外。」

55歲的麥健富對於華人最關切的治安問題感同身受。麥健富說，華社警民密切合作，明顯讓過去兩年此間的各種案件減少

接棒9分局局長後，他將繼續加強向華人居民推廣「有案就報」，他說，雖然這方面以前做了很多，但還是不夠，「打破華人對於警察的懼怕及隔閡，建立彼此信任及溝通，更能有效提升社區安全。」

此外，他也提到，目前9分局有10名會說中文、英文的雙語警察，未來他會持續爭取擴大陣容。警局內部方面，由於新冠疫情爆發後，各種狀況讓警察備受壓力、情緒沮喪，「激勵同仁的工作熱情是我現階段要務。」

芝警局警察人數超過1萬1000名，是僅次於紐約警局的全美第二大警區，不過，數據顯示，芝警的亞裔比率約僅3％，而史上曾擔任芝分局局長的華裔只有三位，包括已退休的北華埠轄區第20警分局長梅卓卿(Lucy Moy)、現任芝警副局長辦公室(Office of the First Deputy Superintendent)四大直屬部門之一的「犯罪控制戰略局」(Bureau of Crime Control Strategies)局長的張志強(Stephen Chung)，還有剛上任的麥健富。