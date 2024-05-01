全美50都會區 租房比買房省37％

在底特律地區購房及租房的成本差距，全美最低。(底特律市長臉書)

個人理財網站Bankrate最新調查顯示，包括新澤西州北部在內的全美最大的50個大都會 地區， 租屋成本比買房低，因此目前面對高房價 、高房貸利率而無力買房的無殼蝸牛，不必因為買不起房子而太過失望。

根據Bankrate調查，由2月份的數據來看，全美平均每個月的中位房價(41萬2778元)的貸款金額為2703元，而同期全美租金 平均為1979元，這也意味著在全美最大50 個都會區，租屋成本比購買普通房屋便宜37%。

此外，其中有25個都會區的每月租房開銷，比買房節省了至少五成費用。

租金行情仍處於歷史高位，但近一年來全美各地租金漲幅開始趨緩；租金資訊網站 RentCafe的2024年3月全美最具競爭力租賃市場排行榜顯示，一年前最搶手的北澤西(North Jersey)排名退居第三。

此外，房價上漲、房貸利率走高、待售屋庫存減少，租屋已成許多人最能夠負擔得起的住房選擇。

Bankrate分析師蓋利(Alex Gailey)說，根據歷史經驗，每當房子較負擔得起、更容易買到，房貸利率和房價更低時，房貸月付款低於租金，如今，在全美50 個最大都會區，租屋比買房便宜，與目前房產市場的狀況有關。

根據調查，在包括新州北部的紐約大都會區，買房成本比租屋大約足足高出49.7%；一般每月房貸還款金額約4775元，每月租金僅3189元，兩者相差1500多元。

蓋利說，紐約等沿海大都會地區買房成本高於租屋特別明顯，這些地區購屋需求遠大於供應，助長已偏高的住房成本。大都會區租金普遍高於其他地區，買賣房價更偏高。

密西根州底特律區(Detroit-Warren-Dearborn)的房貸(1423元)及房租(1395元)的差距僅2％，在全美50個都會區相差最少。

至於房價與房租差幅最大的為加州舊金山地區(San Francisco-Oakland-Berkeley)，當地購屋每月平均貸款要8486元，租房每月金額為3024元，兩者開銷差距高達180.7%。

蓋利說，是否能負擔得起買房取決於居住地點、收入、以及有沒有能力在自己所在地區買房；假如住在高成本沿海都會區，買房向來具挑戰。買房確實可以每月支付固定房貸，優於要因應通貨膨脹或租金上漲，然而，擁有房子還有很多衍生成本，包括屋主保險、房地產稅，維護和修理。