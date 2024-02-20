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維州TJ高中歧視亞裔案 最高法院裁決：招生政策合憲

特派員黃惠玲／即時報導
全美最頂尖公立高中之一、維吉尼亞州傑弗遜科技高中改變招生規定讓亞裔學生比率大減。(美聯社)
全美最頂尖公立高中之一、維吉尼亞州傑弗遜科技高中改變招生規定讓亞裔學生比率大減。(美聯社)

儘管有維權組織及家長持續指控維吉尼亞州湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)招生政策，歧視高素質的亞裔學生，但美國最高法院(The U.S. Supreme Court)20日裁定，該所菁英公立高中可保留該項改革政策。引發爭議的TJ高中的新招生政策，主張透過種族中立(race-neutral)的標準，達到學生組成多元化目的。

維州里奇蒙(Richmond)聯邦上訴法院的一個合議庭，20日維持了TJ高中招生改革政策的合憲性，這所高中多次獲評為全美最佳高中。

聯邦法庭的法官阿利托(Samuel Alito)、湯瑪斯(Clarence Thomas)，駁回了對該項改革政策持異議家長的上訴，阿利托寫道：「上訴法院基本上裁定，只要不是事態嚴重的故意種族歧視，就符合憲法。」

TJ高中招生方式改革前，該校有逾七成學生為亞裔，2020年維州費郡(Fairfax County)公校教委以「平衡各族裔教育資源」為由，推動招生改革，移除標準考試，並將學生背景、家庭經濟狀況、英文水平等項目納為錄取標準，但不考慮種族因素。

改革後該校學生組成明顯變化，其中亞裔從73%降至54%，非裔生比率從1%增至7%，西語裔學生比率則從3%增加到11%，以華裔為主的亞裔社區自始至終反對招生改革，家長和維權團體也以法律手段試圖阻止並逆轉改革。

這起招生歧視亞裔案件，在20日裁決出爐前，已經歷多次法院判決。

2022年，一名聯邦法官認定，該校委員會在全面改革招生制度時，進行了不被允許的「種族平衡」。對新的錄取政策提出質疑的家長表示，該政策歧視了亞裔申請者，如果學校以學業成績作為唯一標準，這些申請者本可以獲得錄取。

2023年5月，美國聯邦第四巡迴上訴法院三名法官組成的審議庭，裁定維州傑弗遜科技高中招生過程並無歧視。當時維權組織太平洋法律基金會(Pacific Legal Foundation)，曾大聲疾呼最高法院推翻上訴法院裁決，理由是學校招生新規嚴重打壓亞裔。

去年6月29日最高法院則裁決，利用平權措施(Affirmative Action)考慮族裔因素的招生政策違憲，當時的裁決讓維州不少亞裔家長振奮，稱這對湯瑪斯傑弗遜高中的招生改革案有指導價值，感覺看到翻轉的希望。

亞裔 種族歧視 維州

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