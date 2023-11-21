芝12區帳篷營又復工 包括華人在內2抗議者遭警逮捕

布來頓公園區的帳篷營預定地又恢復施工，現場正在鋪設碎石。(特派員黃惠玲／攝影)

環境評估報告遲未出爐，加上社區民眾持續示威，沉寂一時的芝加哥 市布來頓公園區(Brighton Park)收容尋求庇護移民帳篷營預地定工程，過去兩天隨著大批工程車清晨開進工地恢復施工，引發新一波居民激烈抗爭。

21日包括一名華人 在內的兩位社區居民，因阻擋大卡車進入而堅拒離開工地入口，遭芝加哥警察以違反公共工程而被雙手上銬強制帶離。

影片來源：特派員黃惠玲／攝影

「我們非常沮喪、非常無助」，從10月中旬就在工地前持續示威的華人居民強少說，政府官員不尊重守法繳稅居民的權益，也完全不願意接受社區心聲與建議，真的令人寒心。

另一位西語裔居民席維斯特爾(Roberto Silvertre)說，市府的環境評估報告也沒有公布，而且工地要開工的話，也應該持有建築許可證明，但目前社區根本就沒有收到任何上述兩項文件的最新信息，席維斯特爾向驅散民眾的警察說，「你把許可證拿出來，否則我準備好進監獄了」。

21日的抗爭持續，警方再度出動多位警員到場，最先發起抗爭的朱妮嘎(Jacquelyn Zuniga)與華人居民Beverly守在工地工程車出入口，阻擋車輛進入施工，根據目擊者描述，警方在三度警告後，將兩人戴上手銬後送入警車離開現場。部分抗爭居民表示，警方可能有意藉此殺雞儆猴，讓其他人不要再次阻擋工程。

根據本報記者現場觀察，目前營地鋪上碎石的工程，已經至少完成三分之一，這也是建造營地的基礎施工要求，芝市府對於帳篷營預定地的情況，僅表示環境評估正在進行。

營地轄區的芝加哥12區區長拉米雷斯(Julia Ramirez)對工地復工一事，則僅發出一份公告，告知居民「市長辦公室向我的辦公室提供了以下有關38街夾加州 大道臨時收容所(temporary shelter)的最新情況，施工人員將在11月20日到現場繼續進行場地評估，本周將進行以下工作：在營地周圍架設欄杆，包括修復三扇大門；在現場倉庫房上施工；移除一些枯樹；評估現場的通信桿；環境分析與測試；拆除現場一輛貨櫃拖車；載運碎石並整理場地。」

華人居民表示，如果只是「進行場地評估」，為何要開始鋪上碎石？之前居民曾自行募款並聘請了律師對政府提出告訴，但該案件現在處於無進度狀態。