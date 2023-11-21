我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

當AI能自行操控殺手無人機 法律約束得了嗎？

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

芝12區帳篷營又復工 包括華人在內2抗議者遭警逮捕

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
布來頓公園區的帳篷營預定地又恢復施工，現場正在鋪設碎石。(特派員黃惠玲／攝影)
布來頓公園區的帳篷營預定地又恢復施工，現場正在鋪設碎石。(特派員黃惠玲／攝影)

環境評估報告遲未出爐，加上社區民眾持續示威，沉寂一時的芝加哥市布來頓公園區(Brighton Park)收容尋求庇護移民帳篷營預地定工程，過去兩天隨著大批工程車清晨開進工地恢復施工，引發新一波居民激烈抗爭。

21日包括一名華人在內的兩位社區居民，因阻擋大卡車進入而堅拒離開工地入口，遭芝加哥警察以違反公共工程而被雙手上銬強制帶離。

影片來源：特派員黃惠玲／攝影

「我們非常沮喪、非常無助」，從10月中旬就在工地前持續示威的華人居民強少說，政府官員不尊重守法繳稅居民的權益，也完全不願意接受社區心聲與建議，真的令人寒心。

另一位西語裔居民席維斯特爾(Roberto Silvertre)說，市府的環境評估報告也沒有公布，而且工地要開工的話，也應該持有建築許可證明，但目前社區根本就沒有收到任何上述兩項文件的最新信息，席維斯特爾向驅散民眾的警察說，「你把許可證拿出來，否則我準備好進監獄了」。

21日的抗爭持續，警方再度出動多位警員到場，最先發起抗爭的朱妮嘎(Jacquelyn Zuniga)與華人居民Beverly守在工地工程車出入口，阻擋車輛進入施工，根據目擊者描述，警方在三度警告後，將兩人戴上手銬後送入警車離開現場。部分抗爭居民表示，警方可能有意藉此殺雞儆猴，讓其他人不要再次阻擋工程。

根據本報記者現場觀察，目前營地鋪上碎石的工程，已經至少完成三分之一，這也是建造營地的基礎施工要求，芝市府對於帳篷營預定地的情況，僅表示環境評估正在進行。

營地轄區的芝加哥12區區長拉米雷斯(Julia Ramirez)對工地復工一事，則僅發出一份公告，告知居民「市長辦公室向我的辦公室提供了以下有關38街夾加州大道臨時收容所(temporary shelter)的最新情況，施工人員將在11月20日到現場繼續進行場地評估，本周將進行以下工作：在營地周圍架設欄杆，包括修復三扇大門；在現場倉庫房上施工；移除一些枯樹；評估現場的通信桿；環境分析與測試；拆除現場一輛貨櫃拖車；載運碎石並整理場地。」

華人居民表示，如果只是「進行場地評估」，為何要開始鋪上碎石？之前居民曾自行募款並聘請了律師對政府提出告訴，但該案件現在處於無進度狀態。

抗議者說，市府與民代官員的種種說法，都很難令社區相信究竟哪些才是真話，「抗議也抗議了，遊行也遊行了，也訴諸法律了，誰能告訴我們，我們還能做些什麼？」

12區區長辦公室未對工地復工做任何說明，僅向社區提供此公告。(讀者提供)
12區區長辦公室未對工地復工做任何說明，僅向社區提供此公告。(讀者提供)
最先發起抗爭的朱妮嘎(中)遭警察銬上手銬帶走。(讀者提供)
最先發起抗爭的朱妮嘎(中)遭警察銬上手銬帶走。(讀者提供)
布來頓公園區的帳篷營預定地又恢復施工，其中一處入口現由警車圍住。(特派員黃惠玲／...
布來頓公園區的帳篷營預定地又恢復施工，其中一處入口現由警車圍住。(特派員黃惠玲／攝影)
華人居民24小時輪班守在工地入口。(讀者提供)
華人居民24小時輪班守在工地入口。(讀者提供)

華人 芝加哥 加州

上一則

中駐美大使謝鋒：落實舊金山共識 不要說一套做一套

延伸閱讀

風雨21日來襲 梅西感恩節遊行料無虞

風雨21日來襲 梅西感恩節遊行料無虞
聖縣行為健康委員會 徵集社區英雄

聖縣行為健康委員會 徵集社區英雄
歲末節日至 新澤西佛光會捐贈社區300份食物

歲末節日至 新澤西佛光會捐贈社區300份食物
APEC抗議達高峰 市中心多路段被佔領

APEC抗議達高峰 市中心多路段被佔領

熱門新聞

一名年輕空姐13日下午在芝城購物大道-北密西根大道600號附近(如圖)，遭一名52歲男子襲擊重傷。(特派員黃惠玲／攝影)

年輕空姐芝城逛街 遭陌生男子擲木棍重擊頭部未脫險

2023-11-15 11:03
二維碼運用日益普遍，也讓詐騙分子有可乘之機。(pexels)

二維碼詐騙暴增5倍 小心掃到詐騙網

2023-11-15 17:06
隨著人工智能的進步，不法分子也開始使用照片、影片移花接木的方式製造假影像，並對受害者勒索。(pexels)

FBI警告 AI合成情色照片成勒索新工具

2023-11-15 10:13
小提琴手林昕生。（林昕生提供）

台灣小提琴女孩林昕生 波士頓愛樂奏響美妙音符

2023-11-16 16:43
亞特蘭大都會區近日房市漸冷。附近12個郡上個月售出了4207套房屋，比9月售出的4545套下降了7.4%，比去年同期售出的4892套下降了14%。(美聯社)

房貸高利率衝擊 亞城都會區房市冷卻

2023-11-14 12:15
伊州政策學會民調顯示，高達63％的選民反對市長強森推動的搭建收容移民帳篷營。(伊州政策學會官網)

治安、移民引發民怨 芝市長強森上任半年支持率僅28％

2023-11-17 10:56

超人氣

更多 >
吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造
外表出色卻一開口就破功 12星座「可惜系帥哥」排行榜

外表出色卻一開口就破功 12星座「可惜系帥哥」排行榜
拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮

拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產