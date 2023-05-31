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暑假機票怎麼買最划算？專家支招

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
暑假旅遊旺季到來，芝城歐海爾機場常見排隊人潮。(特派員黃惠玲／攝影)
暑假旅遊旺季到來，芝城歐海爾機場常見排隊人潮。(特派員黃惠玲／攝影)

夏季旅遊旺季展開，儘管專家建議最佳預定國內航班機票的時間為出行前三到七個月，但並不意味著找到划算的暑期航班為時過晚，旅遊專家說，只要謹守出行日前21天買機票的原則，仍可找到不錯價格的機票。此外，6月份前兩周與8月份後兩周出遊，也有機會省下不少旅遊花費。

芝加哥公校約30萬名學生將從6月7日開始放暑假，原本沒有計畫在夏季出遊的家庭，隨著孩子漫長假期到來，不少改變主意準備出遊。

旅遊網站Going.com的專家納斯特羅(Katy Nastro)說，一般來說，出行日前三到七個月是所謂的「金髮女孩窗口期」(Goldilocks window)，也就是國內機票價格經濟效益最高的預定期，不過，她說，如果臨時想要出遊的旅客，也仍有機會找到合理價格的機票。

她說，出行日前的21天，將有可能買到價格還不錯的機票。納斯特羅表示，在6月份的前兩周，也就是在所有學校放暑假前，仍然可以找到合理價格的機票，另外，8月的最後兩周，因為學生們大都已經陸續開學返校，也有機會買到便宜機票。

專家分析，在6月份前兩周或8月份後兩周出行的話，預計可以節省約40％的旅行費用，納斯特羅表示，7月中旬可以說是旅行花費最高的期間，因為那時段大家都不上學，是出遊高峰。

「機票價格隨時浮動，常常會有意外驚喜」，納斯特羅說，最近她才找到美國本土來回波多黎各只要321元的超級划算機票。此外，夏季如果選擇到春天或冬季受歡迎的旅遊地點，一般也會比旺季時有較好的價格。

專家也建議大家盡量預定直飛班機，因為通過統計顯示，直飛航班準時抵達目的地的可能性，會比轉機高出七倍，她也提醒大家盡量預定早上的班機，可以有效避免班機延誤問題。納斯特羅說，一般上午航班的準點率比下午或晚上的班機高出25個百分點，「這是因為早上的天氣往往更好，而且直飛班機通常都不是使用從他地飛到的班機，因此不太會有延誤情形」。

專家說，雖然過去一兩年通貨膨脹持續，但今年的機票價格比去年同期便宜了6％，專家也鼓勵大家多多利用飛行常客計畫(Frequent flyer programs)或信用卡積點計畫，來節省旅遊費用。

公校 信用卡 通貨膨脹

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