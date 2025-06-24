谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

谷歌工程師涉殺妻案在聖塔克拉拉縣法院開審。（本報記者╱攝影）

涉嫌在家中殺害妻子于軒一(Xuanyi Yu)的谷歌 前工程師陳立人(Liren Chen)案件，23日於聖塔克拉拉縣高等法院展開預審聆訊。檢方首日傳召三名證人，並播放多段案發前後的監控畫面，顯示陳立人全身染血，曾手持電鋸及菜刀，疑似有自殘行為。預審預計將持續至本周三結束。

首位出庭證人為聖塔克拉拉市警員Jessica Mitz。她證實於2024年1月16日上午11時許接獲報案，報案人為陳立人與死者的共同友人王子璇，稱原訂當天陪同陳就醫，對方未現身，遂前往陳宅查看，發現異狀後報警。警方抵達時曾透過窗戶觀察屋內動靜，發現陳立人站在窗前，衣物上可見紅色斑跡。

Mitz表示，警方破門進入後拘束陳，於樓上一間房間發現打開的空行李箱，並在樓下一臥室內發現于軒一遺體，身上有明顯血跡。她並指出，報案人曾提及陳立人與前女友保持聯繫，疑似隱瞞關係。

第二位證人為聖市警探Ronald Miranda，主要針對警方取得的監控影像作證。他指出，家中廚房安裝有由動態觸發的攝影機，畫面顯示案發前一天（2024年1月15日）下午4時28分，陳與于曾在門前發生激烈爭執，女方高聲質問「你為什麼要去」，隨後被陳推入屋內。該日下午4時52分陳離家，6時19分返回，6時30分王子璇夫婦前往陳宅。

案發日凌晨4時43分起，陳立人數度出現在廚房監控中。他身穿著染有血跡的衣物，右手腫脹明顯。後又他手持電動圓鋸，並將鋸子放在自己脖子上，之後又被拍到手持大菜刀指向自己。警方認為，這段影像為案發後重要佐證。

第三名出庭證人為報案人王子璇。她表示，自己與陳夫婦為清華校友，2018年於北京結識陳立人，2019年於聖地牙哥 認識于軒一，四人多年交情，常一起戶外活動。她並指出，1月15日晚間曾與陳立人夫婦共餐，陳立人當晚顯得沉默寡言，曾提到近期壓力大、工作不順，並稱「老闆管太多」。

王子璇亦證實，于軒一的父母曾嘗試聯繫陳立人未果，遂通知她代為查看陳家。檢方則指出，陳立人案發前疑似因個人情感與職業壓力陷入低潮。

預審期間將陸續傳召更多證人作證。