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聯邦凍結資金　西北大學將關閉舊金山校區

記者李怡╱舊金山即時報導
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聯邦凍結資金，西北大學將關閉舊金山校區。（Google Maps）
聯邦凍結資金，西北大學將關閉舊金山校區。（Google Maps）

西北大學（Northwestern University）日前宣布，將於2026年春季關閉其位於舊金山市中心的校區，結束長達近十年的灣區教學計畫。校方表示，聯邦政府暫停撥款、財務壓力加劇，成為此一決定的主因。

西北大學舊金山校區自2016年設立於44 Montgomery St.，原本為學生提供沉浸式的創新學習環境，並將新聞、設計與企業精神融合，讓學生近距離接觸矽谷創業生態系統。該校區由多個學院輪流使用，包括普利茲克法學院、凱洛管理學院與法利創新中心等，最具代表性的課程為由梅迪爾新聞學院與賽格設計學院共同舉辦的「灣區沉浸體驗」。

白宮上月證實，川普政府正在調查西北大學涉嫌違反民權法，並凍結約7.9億美元的聯邦資金。這筆資金對於校方的營運至關重要，使得許多原先依賴捐款與補助的校外課程面臨財務危機。

「說到底，這都是因為錢的問題。」舊金山校區經理薩爾瓦多（JP Salvador）對校報「The Daily Northwestern」表示，他三周前才接獲關閉通知，強調受聯邦資金凍結影響，學校捐款也隨之減少，讓舊金山課程難以為繼。「當經濟不穩時，捐款也會變少，而我們很多課程都是靠捐款維持。」

據悉，關閉校區的決策由西北大學教務長辦公室主導，師生並未參與相關過程，導致許多原計畫參加灣區課程的學生措手不及，學術規畫被迫打亂。除了課程本身耗費可觀資源，包括生活津貼、師資調動與場地租用等，校方坦言，當前在當地的學術需求已不足以支撐一個獨立校區。

「這個空間當年是為了配合學術優先事項而設立的，」發言人指出，「但現在，這樣的需求已不再存在。」

儘管校區即將結束營運，校方強調，未來將持續審慎評估與策略性發展能夠推動教育使命的機會。

舊金山 西北大學 灣區

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