「給我爸一罐王老吉免得上火」白人少女華語驚艷中餐館

16歲的Alexis（右）和父親Dan每周至少一次到中餐館用餐，以便有更多機會練習中文。（記者楊青／攝影）

美中關係起伏跌宕，華語與中華文化在美國社會的熱度卻未減退；尤其在聖蓋博谷，愈來愈多美國年輕人主動接觸中文與中華文化，中文的競爭紅利也日益加分。南加州16歲白人少女Alexis Kukkonen就是其中令人印象深刻的一位。

Alexis目前就讀拉肯亞達高中（La Cañada High School），給自己取中文名「露露」。自學中文短短兩年，不僅能說一口流利國語，對中國各地的風土人情、美食文化與歷史名勝如數家珍，連周邊的華人 也感到驚訝。

記者日前在阿罕布拉市一家川菜館巧遇Alexis和她的父親Dan用餐，「紅燒獅子頭、四川擔擔麵、乾煸四季豆，再來一份鉢鉢雞」，金髮碧眼的女孩還用流利中文告訴服務生「麻煩再給我爸爸一罐王老吉，免得他上火」，自然流暢的口音與用詞，讓服務員忍不住多看她幾眼。

「因為大家都說中文很難，所以我很好奇，看看到底有多難」，Alexis笑說，她沒有請中文老師。兩年前，她透過HSK網路課程自學中文，從Bo-Po-Mo-Fo拼音開始，一步一步學習單字、短句，再慢慢練習長句與日常對話。短短幾個月後，已能簡單對話。周邊沒有說華語的朋友，她就利用前往中國旅行的機會，大量與當地人交流；回到洛杉磯，也盡可能在生活中尋找練習中文的場合，中餐館 、華人超市、華人朋友，都成了她練習中文的對象。

「這些年來，幾乎每個星期都至少要去中餐館吃一頓晚餐」，Dan表示，女兒對語言一直很有天分，在學中文之前，西語已相當流利。為讓孩子有更多沉浸式學習機會，他和太太多次帶孩子前往中國旅行。「她學中文，我也跟著學，雖然我學得比她慢很多，但至少她有個可以一起練習的人」。

Dan表示，陪伴女兒學中文，也讓他有深入接觸中華文化和美食的機會。這幾年來，他們每周都會到聖蓋博谷不同城市尋找道地中餐館，從阿罕布拉、蒙特利公園，到聖蓋博、羅斯密等地，已吃遍許多知名餐館。

「比如說紅燒獅子頭，我在上海第一次吃，非常難忘，回到美國後到處找，看哪家可以超越，到現在已經知道哪家的紅燒獅子頭最好」，Alexis笑說，她發現中餐館其實是學中文最好的地方，大家都很放鬆，願意聊天，可以無所不談，從食物聊到文化、體育、歷史、旅行甚至學術，非常自然。她說，去中國前，她不知道大號的肉丸子竟然可以叫做「紅燒獅子頭」，華人真是很有想像力。她說，透過中餐，不僅能學語言，也能認識中國各地文化，「中國南方和北方差異很大，不同地方的口味、飲食習慣和民風也完全不同」。

沒有老師面對面指導，Alexis目前已通過HSK三級考試，正朝HSK四級邁進。她說，事實上她每天能夠用於學習中文的時間不多，學校的課業和課外的科研任務都十分繁重，但只要有點時間，都不會浪費。

除語言學習，Alexis在學術研究方面同樣亮眼。作為11年級的學生，除準備大學申請，也參與聖地牙哥加大醫學工程研究所的實習研究項目，並在今年春季擔任小組組長。迄今為止，她的團隊已向多個生物醫學學術會議提交研究摘要，近期更在美國生物工程學會（BMES）的年會上展示研究海報。此外，她還受邀前往日本松江市，參加國際生物醫學工程與生物技術大會並發表演講。而今年夏天，她還將前往中國參加全球人工智能和生物醫學工程大會，並在大會上用多種語言演講。

除課業與科研，Alex平日也熱愛唱歌、跳舞，陪伴家中兩隻愛犬Poppy與Georgie，更是她每天最放鬆時光。她說，未來希望能夠全心投入神經系統疾病研究，特別是強迫症（OCD）等疾病的藥物治療與作用機制探索。她認為，學習外語最大收穫，不只是多掌握一種溝通工具，而是讓自己的世界變得更寬廣，內心和眼界，都變大很多。

16歲的Alexis（右）和父親Dan（左）日前在阿罕布拉川菜館用餐，點菜和與服務員交流，全程使用流利中文。（記者楊青／攝影）

Alexis（右）和父母遊長城，利用旅行機會練習中文，了解中華文化。（圖／Alexis提供）

Alexis和父母幾乎每周都會到聖蓋博谷不同城市尋找道地中餐館，從阿罕布拉、蒙特利公園，到聖蓋博、羅斯密等地，已經吃遍許多知名餐館。（圖／Alexis提供）