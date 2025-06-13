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華女莫名受大筆HOA欠款 一查竟是...

記者王若然／安大略即時報導
華裔屋主Angela收到HOA欠款信，對方還稱要在房子上放留置權。(圖／受訪者提供)
華裔屋主Angela收到HOA欠款信，對方還稱要在房子上放留置權。(圖／受訪者提供)

聖伯納汀諾縣安大略（Ontario）市華裔屋主Angela近日突然收到一封住宅業主協會（HOA）的信，上面稱其房子欠管理費超過2000美元，更嚴重的是，HOA還稱要對她的房子設置留置權（lien）。

根據Angela提供的資料，一封今年5月的信件中，HOA稱她房子共欠款2081美元。其中今年1月至3月未繳納或未繳納部分管理費合計1061.60美元；預放留置權（Intent to Lien）費用150美元；2018年至2025年3月期間數個月的逾期付款罰款共計870美元。

對於此封催繳信，Angela摸不著頭腦，她稱今年1至3月期間都按時繳納HOA管理費，根本不存在催繳信中的欠款。根據Angela出示的銀行收據，她於今年1月6日、2月4日，和3月4日分別以支票形式繳納495美元的HOA月費。更奇怪的是，催繳信中顯示，第一個月Angela繳納423.40美元的月費，還剩71.60美元沒交。一張495美元的支票怎麼能支出423.40美元的部分金額呢？

對於2018年1月至2025年3月期間數個逾期付款罰款，Angela表示子虛烏有。根據HOA規定，超過每月的15日繳納月費，才會產生15元美的罰款。她從來都是月初繳納月費，沒有逾期繳納過。她表示，有銀行過去10年的交易紀錄，均可以證明這一點。

根據Angela的說法，管理公司有意以各種理由拼湊出超過1800美元的欠款，因為超過此金額，HOA就可以在房子上設置留置權。不過這種說法並未得到證實。

收到帳單後，Angela第一時間與管理公司溝通說明情況，但對方遲遲沒有回覆。

事實上，這不是Angela第一次遇到這種莫名其妙的帳單了。早在2021年，她收到一封1800多美元的欠款單，經過與管理公司當面溝通，對方稱會進行調整。兩個月後，又寄來一張900多美元的帳單，收費項目又與前一封信大相逕庭。

Angela通過詢問其中一位HOA委員得知，小區內不少屋主都收到此類帳單，若是小金額，大多數人就直接付掉，想省去麻煩。付不起款的屋主就分期付款。不過，有會計師和律師助手經驗的Angela，選擇與HOA「較真」到底，她說，雖然2000多美元不算多，但不該她付的錢絕對不妥協。

更多HOA欠款相關報導，請關注6月14日的洛杉磯世界日報

洛杉磯 華裔 世界日報

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