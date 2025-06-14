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HOA催繳欠款／華女溝通未獲回覆 多管齊下保權益

記者王若然／安大略報導
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Angela的房子莫名收到2000多元HOA欠款。（圖／Angela提供）
Angela的房子莫名收到2000多元HOA欠款。（圖／Angela提供）

聖伯納汀諾縣安大略市華裔屋主Angela收到莫名HOA欠款信後，雖然第一時間與管理公司溝通，但遲遲沒有收到回覆。為了釐清真相，她奔走多方，誓與HOA和管理公司「鬥爭」到底。

Angela首先聯繫管理公司，說明這封欠款信的問題。但等待一個多月也沒有收到回覆。Angela說，不像其他行業有行業協會監管，HOA與管理公司就像「大黑洞」，沒有監管機構，投訴無門。唯一的辦法是找律師起訴，但是因為金額較小，律師費又太高，很多房主寧願付錢免掉「麻煩」。

後來Angela只好寫信給加州檢察長邦塔（Rob Bonta）辦公室，對方當天就回覆郵件，責令管理公司在10天內向Angela答覆。

然而過了10天，管理公司仍未回覆她。又過了幾日，對方寄來信件，稱會再次查證。Angela表示，管理公司只會一拖再拖，過幾個月又重新寄一張問題帳單。

管理公司是社區HOA雇用的公司。Angela為此也找過HOA的主席，對方卻否定了她的證據，稱管理公司沒有錯誤。Angela也兩次參加過HOA的委員會議，試圖解釋她的帳目問題，但線上會議不利於溝通，並未引起重視。

最後，Angela走訪同一社區的其他屋主，收集簽名要求撤換管理公司，目前已收到20多戶屋主簽名支持。她說，她還要競選該社區的HOA成員，失言查清帳目，撤換管理公司。

Angela說，她把此經歷告訴律師朋友，他們勸Angela賣掉房子，省去麻煩。她說，「我是屋主，該走的是他們」。她說：「HOA可以不經法律途徑直接在房屋上加留置權，這對屋主來說是很危險。」她希望通過自己的努力以及媒體說明，引起大家對HOA、物業管理公司亂收費、缺乏監管的社會問題，保護屋主權益。

加州 華裔

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