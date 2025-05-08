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視頻全錄╱ 華人家一年被盜幾十次 還有遊民住車庫

記者王若然／洛杉磯即時報導
盜賊進入院內將包裹盜走。（監控截圖）
盜賊進入院內將包裹盜走。（監控截圖）

華人留學生Nina去年9月到洛杉磯市區的南加州大學（USC）法學院深造，但從未料到，讓她壓力倍增的不是法學院繁重的功課或考試，而是居住僅八個月，家中被盜四次，而如果算上同樓和隔壁樓，則盜竊案高達幾十起。這讓她充滿不安全感。

影音來源：讀者提供

Nina去年9月開始，租住在南加州大學附近西37街的一棟公寓內。該公寓由Tripalink房地產公司開發並運營。因該公寓距離南加州大學很近，因此受到很多華人留學生青睞。Nina租住的公寓，有九個臥室、九個浴室，她租住的其中一間，每月租金為1600美元左右。Nina表示，目前該公寓的所有房客，都是華人留學生。

在這裡居住的約八個月時間，Nina已遭遇四次盜竊；如果算上同樓和隔壁樓（同一家房產公司開發）的盜竊案，約有幾十起。她表示，這些盜竊案中，多數是包裹被偷，也有入室盜竊。最近的一起，發生在5日。Nina提供的監控視頻中，盜賊肆無忌憚翻越矮牆，神情自若拿走包裹，看起來像是進自家大門。

視頻中，身著花色短袖和緊身牛仔褲的男子，輕鬆翻越一人多高的矮牆，進入院內將門鎖打開，撿起一個放在門口的包裹，以及數個散落在院內的包裹。整個過程，竊賊嘴叼香菸、神情輕鬆，像走在自家院內。收集完包裹後，他走到公寓後院，翻過矮磚牆的缺口逃走。

Nina在這次盜竊案中，丟失一整箱的法律書籍。在前幾次的盜竊案中，她被盜的物品包括牛仔褲、泳鏡、護膚品、飲料等。她說，過去一年內，還發生過一起入室盜竊，樓內被盜走四輛電動滑板車（scooter）和一台自行車。她的鄰居全新電腦去年11月被偷，而後院牆壁的缺口，就是那次竊案中被盜賊砸開。

面對一連串盜竊，Nina說，「太糟心了，感覺從搬進來到現在，哭了不下100次，要跟Chatgpt心理諮詢的程度。」

對頻頻發生的盜竊案，這棟公寓樓的租戶曾數次與物業溝通，但安全問題未得到改善。Nina表示，後院的矮牆缺口，是七個月前被賊人砸出，至今未得到修復。「矮牆遲遲不修，很多盜賊得以趁機而入，甚至有兩個遊民通過缺口翻越矮牆，居住在公寓停車場；而停車場的鐵門，也被他們破壞。Nina表示，至今還能聽到流浪漢在車庫裡唱歌。Nina和租客半年前就向公寓管理員報告矮牆缺口需要修理，對方表示「修理複雜，之後會跟進」，但如今都沒見動作。

對車庫內的流浪漢，Nina和其他租戶曾向公寓管理方要求更換鐵門，並以公寓管理方的身分報案，對方也表示，已經訂購鐵門。至今已經過去兩個月，鐵門仍未換新。

Nina表示，租客曾嘗試報警，但是洛杉磯市警局表示，只能幫助驅趕流浪漢。對盜竊案，需要上網填寫信息報案。她認為，這些盜竊案，最終可能石沉大海。

Nina說，曝光此事，是想要給以後租房的華人留學生提個醒，「我受過的苦，不希望還有人經歷。」截至發稿，事發公寓開發及管理方未回覆本報置評要求。

加州大學 華人 留學生

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