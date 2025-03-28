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洛男力壓竊賊致死 這原因被認定正當防衛

洛杉磯訊
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洛杉磯一名入室盜竊嫌犯遭市民壓制致死，警方調查後認定為正當防衛並公開案發畫面。（洛市警局畫面）
洛杉磯一名入室盜竊嫌犯遭市民壓制致死，警方調查後認定為正當防衛並公開案發畫面。（洛市警局畫面）

一名涉嫌入室盜竊的男子在遭社區成員制伏期間失去意識，送醫前被宣告死亡。洛杉磯市警察局日前公布事發當時的監控視頻與隨身攝影機畫面，警方最終認定該案屬正當防衛，未對涉案市民提出起訴。根據Fox11、ABC7等多家媒體報導，事件也引發社區對執法與公民介入界線的關注。

案發於2024年7月6日下午3時40分左右，洛杉磯警局Rampart分局接獲報案，稱南Rampart大道（South Rampart Boulevard）200號街區一處公寓發生入室盜竊。監視畫面顯示，涉案男子索維爾（Anthony Sorrell）遭一名市民追逐並壓制在地，期間雙方發生扭打，直至索維爾失去意識。

警方抵達後，發現索維爾處於昏迷狀態，遂替其戴上手銬，懷疑其藥物過量，並施打納洛酮（Narcan）、進行心肺復甦術。洛杉磯消防局人員趕到後，當場宣布其死亡。洛市警局7月10日啟動兇殺案調查，8月28日調查人員與地方檢察官會面，建議對該市民提出謀殺未遂指控，但檢方表示，無完整驗屍報告前無法決定是否起訴。

約一周後，法醫確認索維爾死因為創傷性窒息，並指出其同時服用甲基安非他命、可卡因、可卡因乙烯、乙醇，且患有高血壓心臟病。地方檢察官辦公室於12月30日正式拒絕起訴，警方最終認定為正當防衛，結束調查並撤銷所有指控。洛杉磯警局強調，為確保透明，決定向公眾公開案發畫面。

洛杉磯 心臟病 高血壓

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