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年節展／翠雲越南舞團 舞蹈展現文化和生活

記者邵敏／洛杉磯即時報導
翠雲越南舞團，透過舞蹈與傳統文化建立深遠的聯繫。（受訪者提供）
翠雲越南舞團，透過舞蹈與傳統文化建立深遠的聯繫。（受訪者提供）

翠雲越南舞蹈團( Thủy Vân Dance Company，TVDC)在世界日報迎春年節展上，獻上多支經典的越南曲目，通過舞蹈傳遞越南的傳統文化及古老的生活方式。

20名舞者身著華服，演出包括「春姑娘」（Spring Maiden）、「稻鼓節拍」（Beats of the Rice Drum）、「春天的陽光」 (Sunlight of Spring) 等精彩曲目。其中「春姑娘」源自越南北部，舞曲讚美年輕女性的美麗和純真，將青春比作春天，透過對大自然的詩意想像，描繪青春歲月的短暫性、以及女性對婚姻的追求和夢想。「稻鼓節拍」同樣是一首北越歌曲，稻鼓是一種傳統樂器，曾用於農業儀式和豐收慶典，這首樂曲透過稻鼓忘記悲傷、尋找平靜，以春天和新年象徵年禮，體現音樂的療癒力量。

另外一隻舞曲「春天的陽光」，將春天描繪為愛情、新生、希望。這首舞曲的意象喚起大自然的溫柔之美，鬱鬱蔥蔥的山丘、細膩的露珠、鮮豔的花朵，象徵人與人之間的溫暖和渴望。

翠雲越南舞蹈團積極參與社區活動，致力於推廣越南文化，透過舞蹈與傳統文化建立深遠的聯繫。舞團負責人表示，希望通過參加年節展活動，在多元文化環境中，向更多觀眾展現越南的舞蹈和文化，加強亞裔社區之間的聯繫，啟發觀眾探索越南和中國傳統文化之間的相似點、以及不同之處，豐富人們的文化知識。

翠雲越南舞蹈團將在年節展上，獻上經典的越南曲目。（受訪者提供）
翠雲越南舞蹈團將在年節展上，獻上經典的越南曲目。（受訪者提供）

越南 亞裔 世界日報

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