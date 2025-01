年節展／翠雲越南舞團 舞蹈展現文化和生活

翠雲越南舞團,透過舞蹈與傳統文化建立深遠的聯繫。(受訪者提供)

翠雲越南 舞蹈團( Thủy Vân Dance Company,TVDC)在世界日報 迎春年節展上,獻上多支經典的越南曲目,通過舞蹈傳遞越南的傳統文化及古老的生活方式。

20名舞者身著華服,演出包括「春姑娘」(Spring Maiden)、「稻鼓節拍」(Beats of the Rice Drum)、「春天的陽光」 (Sunlight of Spring) 等精彩曲目。其中「春姑娘」源自越南北部,舞曲讚美年輕女性的美麗和純真,將青春比作春天,透過對大自然的詩意想像,描繪青春歲月的短暫性、以及女性對婚姻的追求和夢想。「稻鼓節拍」同樣是一首北越歌曲,稻鼓是一種傳統樂器,曾用於農業儀式和豐收慶典,這首樂曲透過稻鼓忘記悲傷、尋找平靜,以春天和新年象徵年禮,體現音樂的療癒力量。

另外一隻舞曲「春天的陽光」,將春天描繪為愛情、新生、希望。這首舞曲的意象喚起大自然的溫柔之美,鬱鬱蔥蔥的山丘、細膩的露珠、鮮豔的花朵,象徵人與人之間的溫暖和渴望。

翠雲越南舞蹈團積極參與社區活動,致力於推廣越南文化,透過舞蹈與傳統文化建立深遠的聯繫。舞團負責人表示,希望通過參加年節展活動,在多元文化環境中,向更多觀眾展現越南的舞蹈和文化,加強亞裔 社區之間的聯繫,啟發觀眾探索越南和中國傳統文化之間的相似點、以及不同之處,豐富人們的文化知識。