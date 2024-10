71歲跳鋼管舞 身體超柔軟+美麗 南加阿嬷成傳奇

塞里特拉在Bourbon Room的演出。(攝影Gina Ferazzi/洛杉磯時報)

9月底的周三晚上,好萊塢 Bourbon Room正由Mary Caryl演出鋼管舞。穿著7吋高跟鞋、半透明黃色喇叭褲的她,演出各式高難度動作:「The Chopstick」、「The Jade Split」、「The Black Sun Split」。

Black Sun難度最高,只靠腹肌與大腿及夾住鋼管,兩腿劈成一字馬,雙手各抱住一腳,觀眾報以熱烈掌聲,因為Mary展現了超高柔軟度,還有無比的運動能力。但是當本姓塞里特拉(Serritella)的Mary表演完開始致詞時,觀眾的暴動才真的開始。

因為她說「剛過完71歲生日」,全場差不多都翻了,一名前排的女性用力拳擊空氣,另一個則大角度鞠躬,彷彿是電影Wayne's World(反斗智多星)主角的招牌動作,「我們什麼都不是」(we're not worthy)。

當她說出另一個感想後,觀眾的歡呼幾乎掀翻屋頂,「你永遠不會失去,只要你永遠不放棄」,「我呢,五年前動過髖關節 置換術,是個bionic woman!」,bionic woman雖有生化之意,但也可指無所不能的女子,同名電影曾被港台譯成「無敵女金剛」。

塞里特拉演出後在後台閒聊。(攝影Gina Ferazzi/洛杉磯時報)

邀請塞里特拉參加「Comedy Pole Show」的Christina Calph說,她魅力無限,「每次看到她,我都在想,天啊,我想要(跟她一樣)閃亮一世人」。

洛杉磯 不少地方,美顏就跟洗牙一樣,但塞里特拉的鋼管舞體現了一個事實,變老不會抵銷掉美麗、性感、堅毅,或每個人所愛的活動。

以塞里特拉為例,她依然穿高跟鞋,穿比基尼演出,也在Instagram發布影片。每周健身至少五次,所以她才能保持上半身的力道與柔軟度,然後跟比她年輕20、30歲的女生一起在鋼管上做出不可能的動作。

當然,在怎麼訓練還是抵擋不了年歲帶來的不方便,關節炎就是其一,髖關節則是其二。

她說,每天起床,我都覺得(肌肉)比昨天更僵硬,早幾年膝蓋韌帶還受過傷,但就像靜心禱文(serenity prayer)說的,「接受你不能改變的,改變你能改變的」。

塞里特拉的學舞之路:我做不好,但我想學

塞里特拉住在洛杉磯縣北嶺,2010年57歲時開始學鋼管舞,因為那年最小的孩子從大學畢業了。擔任小孩學校募款委員的朋友說,她剛開始學鋼管舞。不知為何,塞里特拉突然問了「我能不能去?」雖然這一班最後解散了,但塞里特拉已然喜歡上鋼管舞。

她說,「我不太行,爬不上去,也沒辦法做動作」,但「我想(學)」。因此,她開始去卡諾加公園的Vertitude L.A.與北好萊塢的Choreography House(已關閉),有些時候一個晚上三堂課。

她說,「兩家都有非常棒的老闆與導師,也會邀請全球優秀的講師來教,所以我覺得我受的是很好的訓練」。

現代鋼管舞起源於1950年代,不過一開始是夜總會、脫衣舞俱樂部的招客手段。到了1990年代才正式成為開班授課的舞蹈加運動。2009後,國際鋼管運動聯會(International Pole Sports Federation)與其他組織開始要求奧運納入鋼管運動,不過阻力仍大。

鋼管舞被視為運動之一,越來越多的標準動作就開始出現,部分演出者更重視美感與技巧,另一部分則偏好敘事與情感共鳴。不過單純的性感仍然存在,塞里特拉則每樣都好。

她說,有一次是假釋官上課,她教大家很多鋼管與椅子的老招數,「我呢,覺得好吧,老娘57歲,然後我正在學有趣的東西」。

2011年,塞里特拉第一次參賽,當時才上課不到三個月,但當主辦單位「鋼管運動組織」(Pole Sport Organization)打來問她,願不願意參加40歲以上的大師比賽,儘管距離比賽只剩四天,她還是答應了這個近乎胡鬧的邀請,因為她早就想好舞衣,也持續訓練特定動作。

「我自己都覺得有點瘋瘋的了,但我的個性就是多試、不害怕」,她如此描述當時的想法。

塞里特拉的第一場獨演則是在Vertitude,她穿得像聖誕夫人(Mrs. Claus)、配曲則是「Santa Baby」。2023年,塞里特拉則在Pole Art Italy國際賽拿到分組第一,曲目包括「These Boots Are Made for Walking」、「I Only Date Cowboys」與「Lady」,她一身都是粉紅的牛仔風。

她說,最喜歡喜劇滑稽風格,有些人喜歡氣勢磅礡的音樂,但那不是她的風格。

老公家人是頭號粉絲

頭號粉絲當然是她的家人。結婚33年的Tony對老婆的事蹟如數家珍,1990年代主持電視節目「Images With Mary Caryl」,2012年參加實境秀「Alt for Norge」。她做任何事都嚇不倒我,Tony得意地說。

至於三個小孩,塞里特拉說女兒一開始就喜歡她跳舞,但是兩兄弟卻需要時間消化,「我猜他們沒想過我會有外向的這一面吧」。Bourbon Room的演出,二兒子與妻子也去了,他承認確實需要時間才能接受。

塞里特拉柔軟度超佳,一字馬毫無問題。(攝影Marcus Ubungen/洛杉磯時報)

對於鋼管圈的年輕朋友,塞里特拉是英雄。北好萊塢Luscious Maven的導師Teresa Fischer說,塞里特拉是業內的傳奇。另一個朋友Stephanie Pozos則說,塞里特拉讓人眼睛離不開她,她完全知道如何展現她的強項。

兩年半前開始學鋼管舞的Angelina Medina說,塞里特拉的演出風格就像她的個性,活潑熱情,讓人神魂顛倒。她說最欣賞塞里特拉推翻社會成見的風格,「我剛滿33歲,社會都說女人過了30歲,人生就結束了,但(塞里特拉證明了)不是」。

塞里特拉對美妝也有一套。她會做美妝產品,設計銷售一系列鋼管舞服飾,也當影像顧問,還幫女生整理妝容。每當朋友與顧客問她的保養祕訣,她都不吝嗇分享,因為很簡單。

她就是喝足夠的水,然後能動就動,把吃進去的都排出來。她說,很多時候她看到跟她歲數差不多的人,眼睛腫腫、肚子膨膨,其實就是缺水、缺動。

另一個則是每天都要上粉底,這樣才能保濕並隔離汙染物。吃的健康,不必擔心太過完美,放鬆是必要的,不管是口紅、一片生日蛋糕,或是與朋友喝咖啡。

具有對抗社會成見的超能力

洛時記者在聽到塞里特拉說她已經喝膠原蛋白十年了,之後也開始在咖啡裡加,不過記者說,塞里特拉的真正超能力是對抗社會的成見,特別是對於老化與女人做自己的那種頑偏,以塞里特拉自己的話來說,(女人)就是要對抗「我不行」的成見。

年紀大些的女人要讓自己覺得美又健康,確實需要花更多時間,但不代表「我不行」,想做就去做。塞里特拉說,「我們都說孩子是我們的未來,但我們也是他們的學習榜樣」。

話題回到Bourbon Room的現場,結束表演後,塞里特拉悄悄回到休息室,但找不到她的網球鞋,只好繼續穿著7吋高跟鞋。當下一場開演時,她繼續爬回自己的座位,因為不想遮擋其他人的視線。

下一位表演的是喜劇演員Annie Lederman,比塞里特拉小30歲的她,喪氣地問觀眾,「我得跟Mary一樣嗎?」觀眾們笑得很同情。

(原文來自洛杉磯時報,撰稿記者為Deborah Netburn。原文連結: