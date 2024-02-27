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進口違禁品中國鰻魚 洛杉磯華男獲刑15月

記者邵敏／洛杉磯即時報導
華男走私中國冷凍烤鰻魚，26日被判處15個月監禁。（聯邦司法部）
華男走私中國冷凍烤鰻魚，26日被判處15個月監禁。（聯邦司法部）

洛杉磯縣波莫那市（Pomona）華裔男子，因走私中國冷凍烤鰻魚，2月26日（周一）被判處15個月監禁，這些鰻魚此前曾被拒絕進入美國。華人走私食品的現象在洛杉磯地區非常多見，此次判決案例再次引發關注。

41歲的方盛翔（Kevin Sheng Hsiang Fang，音譯），是波莫那市一名批發商，因走私不安全的中國冷凍烤鰻魚進入美國，26日被判刑。當局稱，方盛翔試圖進口摻有不安全藥物的鰻魚進入境內。據聯邦檢察官辦公室（U.S. Attorney’s Office）稱，方盛翔於2023年5月承認聯邦走私罪名，他的公司永昌貿易有限公司，曾以恆興食品公司名義經營，目前該公司已解散。

方盛翔曾是中國冷凍烤鰻魚的大批量進口商， 這起刑事案件源自於他進口的一批鰻魚，經聯邦食品暨藥物管理局（FDA）抽樣檢測，發現人類食用這些鰻魚不安全，FDA拒絕其進入美國。根據洛杉磯聯邦法院提交的文件，方盛翔承認自己故意使用新的入境資訊重新進口鰻魚，並與其他鰻魚混合以逃避檢測。

方盛翔在認罪時承認，他試圖在進口和分銷的鰻魚中摻有龍膽紫、白龍膽紫和孔雀石綠等不安全的添加劑。聯邦檢察官表示，在水產養殖階段使用這些添加劑，可能導致海鮮的代謝物殘留在食物中。FDA警告稱，殘留的添加劑將導致人類病原體的抗菌素抗藥性增加，此外，長期接觸孔雀石綠和龍膽紫已被證實有致癌風險。

檢察官Martin Estrada在聲明中表示，聯邦法律禁止走私食品，旨在保護消費者的健康免受危害，「我們與執法夥伴合作，保護人們免受此類公共衛生危險，確保食品供應安全。」

華人從中國走私食品到美國的情況並不少見，洛杉磯地區每年大閘蟹肥美季節，都會有人偷運大閘蟹來銷售；同樣，與禁止入境的中國冷凍烤鰻魚一樣，買賣大閘蟹也不合法，但為了謀利， 每年都有不少人頂風犯案。此外，華人社群團購的臘肉、火腿腸、鴨血等商品，也可能涉嫌走私，非法途徑進入美國，銷售這些肉製品同樣會觸犯法律。洛杉磯當局曾宣布，繳獲來自中國的走私肉製品數量已連續三年創新高。

洛杉磯 華人 FDA

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