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司機疑醉駕飆車失控 半夜衝入男童臥室

洛杉磯訊
2月24日晚凌晨，兩車追尾後衝入一家畫廊和與之相連的住宅，司機涉嫌酒駕。(取材自Gofundme)
2月24日晚凌晨，兩車追尾後衝入一家畫廊和與之相連的住宅，司機涉嫌酒駕。(取材自Gofundme)

2月24日晚凌晨，洛杉磯縣一畫廊的業主遭遇飛來橫禍，兩輛車在追尾後，衝進他們的畫廊和與之相連的住宅，其中一輛車，更是直接撞進他們13歲兒子的臥室。

事故發生的時間約為凌晨12時35分，地點位於長堤市(Long Beach)第七街1700號附近。長堤市發言人證實，初步調查顯示，在第七街道向西行駛的一輛轎車追尾一輛休旅車，導致兩車衝入附近建築物。

遭到損壞的建築是一家畫廊及畫廊主人Vanessa Jimenez一家的住所。她透過籌款網站GoFundMe回顧事發經過，一輛白色BMW在街道上追趕一輛Toyota 4Runner，可能是受酒精影響（待警方確認），兩輛車發生追尾，一起衝進畫廊和他們的臥室。其中4Runner衝進畫廊後撞上隔斷牆，停在主臥內；而BMW則是直接衝進他們13歲兒子的臥室，兒子被推到房間的一個角落，幸好並未受傷。

Vanessa在GoFundMe上發起籌款，希望能藉此方式，盡快回復畫廊的正常營業。她表示，畫廊裡的大部分藝術作品和數碼設備都被毀壞，連他們養的貓咪也失蹤。畫廊原本的商業保險，在近期因保險公司撤出加州被取消，他們不得不自行承擔損失。

據KTLA電視台報導，事故中的4Runner司機和乘客事後被送往附近醫院，傷勢輕微；另一輛BMW的司機因酒後駕車重罪被立案，保釋金為10萬元，他是32歲的長堤居民Luis Medinas Amador。

長堤 保險 GoFundMe

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