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聖地牙哥國際機場 將迎疫情以來 感恩節旅客新高峰

洛杉磯訊
聖地牙哥國際機場可望迎來疫情以來最繁忙的感恩節。（聖地牙哥國際機場臉書）
聖地牙哥國際機場可望迎來疫情以來最繁忙的感恩節。（聖地牙哥國際機場臉書）

感恩節臨近，部分民眾20日已開始踏上感恩節長周末的度假旅途。聖地牙哥（San Diego）旅遊部門表示，今年感恩節期間，可望迎來疫情後旅遊人數新的里程碑，尤其是聖地牙哥國際機場，節日期間的往返人數，預期出現新高峰。

邦交通安全委員會表示，聖地牙哥國際機場10月的旅客出入量，與2022年同期相比增加3%，且高於疫情前的2019年同期。聖地牙哥國際機場指出，根據各大航空公司的售票報告，今年感恩節期間，聖地牙哥國際機場每天客流量將達8萬4000左右。其中21日和22日，即感恩節前的星期二和星期三；及感恩節後的返程時間，即26、27日，都將創下聖地牙哥國際機場感恩節長周末期間最繁忙記錄。

機場提醒旅客預備更多候機時間，建議至少提前兩小時到達。聖地牙哥國際機場附近最繁忙的交通時段，分別是清晨4點至6點15分、上午9點30分至中午12點30分及晚8時至午夜12點。因為聖地牙哥機場的1號航站樓正在翻新工程中，附近車流擁堵的情況，可能比以往嚴重，另外該航站的停車位有限，乘客和送機人都需預留更多時間。建議旅客在www.san.org/parking上預訂停車位，機場同時開放第2航廈停車場供旅客使用。

聖地牙哥國際機場還建議旅客搭乘免費的San Diego Flyer，這是往返於機場與舊城區之間的接駁車服務。電動接駁車每周七天，每20至30分鐘就有一班。首班接客時間為凌晨4點45分，最後一班為凌晨12點30分；或使用共乘服務，避免停車煩擾。

聖地牙哥 疫情 邦交

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