南加小學生專場 看馬術鬥牛學歷史

來自北加的馬術和鬥牛表演團隊13日為羅蘭岡等四個學區和多所私立學校1500多名中學生舉辦專場騎術表演，同時為本周末開始的南加多場傳統騎術表演熱身。（記者楊青/攝影）

看馬術和鬥牛，瞭解加州 和美國西部開發歷史，真有趣！來自北加 州的馬術和鬥牛表演團隊13日為聖蓋博谷東區羅蘭岡等四個學區和多所私立學校1500多名中學生舉辦專場騎術表演，同時為本周末開始的南加 州多場傳統騎術表演熱身。別開生面的歷史教學課，受到現場學生雷動掌聲歡迎。

位於工業市山頂的洛杉磯縣騎術表演中心13日一早熱鬧非常，來自羅蘭岡、哈仙達岡和柯汶納等四個學區和私立中學的學生，成為北加州年度秋季騎術巡迴表演的第一批南加觀眾。騎士大隊副領隊Dan Calvo介紹，每年他們都從北加州南下，為南加州的孩子們表演美國西部傳統的馬術和鬥牛，用寓教於樂的方式輔助加州中學生對美國西部和加州開發歷史學習的認識，今年已是第38年。他說，今年所有60多位表演者均來自北加州的牧場，除了馬術競賽，牛仔們還表演鬥牛。表演之外，牛仔們還講解如何照顧牲畜，以及安全地與動物相處等。

Calvo表示，除了參加表演的牛女和牛仔，所有參與表演的馬和牛以及其他動物均來自北加州的牧場，大隊人馬要行駛12小時才能到達南加州，比正常時間多一倍。

13日的專場表演為為學生們量身定制，表演的騎士中有不少是十多歲的中學生，年齡最小的只有11歲。小騎士們個個精神抖擻，一舉一動訓練有素。小牛仔小牛女們身穿牛仔服，頭戴牛仔帽，騎著高頭大馬出場，箭一樣衝出圍欄，表演各種高難動作和快速跨越障礙物。看台上的孩子們興奮得站起來，掌聲雷動。