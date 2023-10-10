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好市多推29元看病 還無需健保

記者王若然／洛杉磯即時報導
好市多與Sesame合作，推出會員29元低價線上看診。（記者王若然／攝影）
好市多與Sesame合作，推出會員29元低價線上看診。（記者王若然／攝影）

近日，好市多與低價問診公司Sesame合作，推出好市多會員低價問診服務。好市多會員無需醫療保險，可以享受29元線上總綜合問診（Primary）的服務。

Sesame（又稱Sesame Care）是總部位於紐約的初創公司，該公司主打低價線上醫師問診，患者付現金，不通過醫療健保，特別適合沒有醫療健保或醫療健保自付額較高的病人。在好市多與Sesame的合作下，好市多會員可以享受相關低價問診服務。

除了29元的線上綜合問診，還有72元的綜合體檢項目，包含標準實驗室檢測以及線上後續諮詢；79元的線上心理健康諮詢。此外，好市多會員使用Sesame其他服務，包括線下問診，有九折優惠。

好市多會員只要在Sesame開設帳戶，並驗證好市多帳號就可完成。網址為：http://sesamecare.com/verify?membershipId=30bdc216-6bcb-4678-8adc-7cee825fff61

民眾可以在該網站上選擇喜歡的醫師，也可以看到每個醫師的資歷。醫生的主攻方向主要有：成人健康、家庭醫藥、助產士以及急診醫師。目前可以選擇的多語言醫師包括英文、越南語、菲律賓語等，暫時沒有中文。

Sesame Care 的醫療服務主要有幾個特點，一是主打線上問診，一般可以在一天內問到醫生，免去傳統看醫生需要提前預約數天的煩惱；二是不接受保險，問診費用相對較低；三是問診內容為輕症，不需要住院的病症，例如頭疼腦熱，眼睛發炎。

此外，通過線上問診開處方藥也很受歡迎，線上問診後，醫生可以開藥治療感染、糖尿病、哮喘、高膽固醇等。但不包括受管控藥物以及有上癮風險的藥物。雖然Sesame不接受保險，但患者前往藥房拿藥時，可以使用「交通/醫療以及家屬看護的彈性消費賬戶」(FSA)和「健康儲蓄賬戶」（Health Savings Account，HSA）支付。

因為不需要健康保險，該線上問診服務特別適合來美探親的沒有保險的人。通過Sesame，可以幫助父母、配偶、子女預約醫生看診拿藥。

Sesame創辦於2019年，其服務遍佈美國50個州，除了超過一萬名醫生和護士，其醫療網路還包含40家線下實驗室、拍片室等。提供線上和線下看診服務。根據該網站，已經有超過10萬人使用Sesame提供的醫療服務。

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