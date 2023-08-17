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南加橙縣GUCCI也遇零元購 10匪搶走10萬元商品

洛杉磯訊
南海岸購物廣場GUCCI店慘遭搶劫，損失的商品價值超10萬元。（NBC NEWS）
南海岸購物廣場GUCCI店慘遭搶劫，損失的商品價值超10萬元。（NBC NEWS）

近日南加地區打砸搶事件頻發。8月16日（周三）南加橙縣柯斯塔梅沙市南海岸購物廣場（South Coast Plaza）也發生一起「零元購」事件，奢侈品牌GUCCI慘遭搶劫，商品價值超過10萬元。

這起群體搶劫事件發生在晚上7點15分左右，柯斯塔梅沙警察局警員莫拉萊斯 (Jose Morales) 表示，他們在幾分鐘內趕到現場，但未能找到嫌疑人。警察局稱，大約5至10名身穿連帽衫、戴著口罩的竊賊在商店營業時進入，搶走了多個手袋，然後逃向出口，在那裡有多輛車等待接應。

莫拉萊斯說：「他們進去拿了他們能拿的東西，然後就跑了出去，沒有武器，也沒有人員受傷。沒有任何東西被破壞。」預估店鋪損失超過10萬元。

古奇 (Gucci) 專賣店目前在Bloomingdale’s 附近的臨時地點運營，其新的店面正在建設中。 莫拉萊斯說，新地點靠近主要購物區的百貨商店入口，靠近通往停車場的出口。

事實上，這已經不是該家Gucci店第一次被搶劫，在7月份，該家店鋪在兩週內遭到了三次「0元購」洗劫。

而這起事件也是零售商店發生的一系列集體行搶事件事件中的最新一起，就在前幾日，在位於洛杉磯卡諾加公園(Canoga Park)的Westfield Topanga購物中心，約50名黑衣人衝入諾斯崇百貨公司(Nordstrom)將店內名牌服飾和皮包搶走，損失初步估計達10萬元。8月8日（周二）下午，一群猖狂的竊賊搶劫了格蘭岱（Glendale）的The Americana at Brand購物中心的 Yves Saint Laurent品牌商店，搶走30萬元的商品。

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