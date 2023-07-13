我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太陽報扒糞報導？BBC裸照醜聞：「國寶級主播」陷風暴

2個月內第3位訪中國的高層 柯瑞：不會讓步

蒙市槍案重創生意 桂林米粉獲5000元贈款

記者王若然／蒙特利公園市即時報導
桂林米粉店接受加州餐廳恢復基金會和南加州瓦斯公司5000元贈款。（記者王若然／攝影）
桂林米粉店接受加州餐廳恢復基金會和南加州瓦斯公司5000元贈款。（記者王若然／攝影）

蒙特利公園市（Monterey Park）「桂林米粉」（Traditional Guilin Noodles）13日獲贈加州餐廳恢復基金（Restaurants Care Resilience Fund）5000元。該米粉店是廣東移民所開，與半年前的蒙市槍擊案發生地「舞星」僅一牆之隔，槍擊案重創餐廳的日常生意。

當天中午，米粉店老闆娘和兒子接受了這筆資金。這家店是廣東第一代移民伍瑞萍（Rui Ping Wu，譯音）所開，目前有她和兒子伍振一起打理。伍振介紹說，他申請了很多種政府救濟金和貸款，加州餐廳恢復基金是他最先領到的資金之一。他對此很感恩，並向該基金會表達感謝。他將用這筆資金支付電費和煤氣費，這些費用最近因天氣上漲了許多，還會用作支付房租及員工工資等。

加州餐廳恢復基金每年向加州符合條件的小企業發放資金，助他們度過難關。根據加州餐廳基金會行政主任Alycia Harshfield，每個通過申請審核的小企業都會收到5000元的恢復資金。她說，在評選時，被桂林米粉的故事打動了，而該餐廳也符合少數族裔商業的條件，因此贈予該餐廳恢復資金。其他符合條件還包括，餐廳分店不得超過五家，每年收入不得超過300萬。

加州餐廳恢復基金今年在加州共投放了210萬資金，其中南加州瓦斯公司（SoCal Gas）捐助了100萬，用於其轄區符合條件業者的資金投放。這筆資金也是該基金會史上最大一筆捐助。加州其他電、氣公司、銀行等也有捐助。

SoCalGas公共關係主任Trisha Muse介紹說，今年在SoCalGas轄區共發放給了89家餐廳。這是該公司連續第三年捐錢給加州餐廳恢復基金。她說，起初目的是幫助南加州小企業在疫情中度過難關，疫情消散後，經濟下行，很多小企業仍不好過需要幫助。因此今年向加州餐廳恢復基金捐助了去年兩倍的資金，幫助餐廳度過難關。

在今年1月21日的蒙市槍擊案發生後，與其相鄰的「桂林米粉」店生意直線下滑。伍振說，那次事件後，餐廳生意下降了40%至50%。之後又有所回升，但目前仍未達到槍擊事件之前的水平，與之前相比仍有20-30%的減少。這家米粉店是其母親吳瑞萍在2019年創辦的。母親2007年來美，祖籍廣東。伍振說，他與母親將會努力維持餐館運作。

蒙特利公園市副市長黃泰平（Thomas Wong）以及市議員饒影凡（Yvonne Yiu）也出席了當天的活動。黃泰平介紹說，蒙市有許多亞裔商家，原本在疫情期間生意已受到了打擊；在蒙市槍擊後，商家生意雪上加霜，特別是槍擊案發生地周圍的店鋪。蒙市政府將繼續扶持這些商家，並且感謝加州餐廳恢復基金會和SoCalGas的幫助。

桂林米粉店是廣東第一代移民Rui Ping Wu（右）所開，目前她和兒子伍振（左...
桂林米粉店是廣東第一代移民Rui Ping Wu（右）所開，目前她和兒子伍振（左）一起打理。（記者王若然／攝影）

加州 槍擊 蒙特利公園市

上一則

假討香菸真劫財 洛城搶匪十分鐘作兩案

延伸閱讀

如何對付入侵植物？加州人把野生黑芥菜製成各種產品

如何對付入侵植物？加州人把野生黑芥菜製成各種產品
加州出現海獺無故攻擊衝浪客 當局發布追捕令

加州出現海獺無故攻擊衝浪客 當局發布追捕令
加州推「酷熱準備」護社區 避暑中心可即時查詢

加州推「酷熱準備」護社區 避暑中心可即時查詢
加州州大首任拉丁裔總校長 10月上任

加州州大首任拉丁裔總校長 10月上任
毀謗加州人車牌 內華達州要召回

毀謗加州人車牌 內華達州要召回
加州暴力、財產犯罪 均比去年增加

加州暴力、財產犯罪 均比去年增加

熱門新聞

「一點點」奶茶全美第一家店落座聖蓋博，價格親民大排長龍。（世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱一杯不到3元 洛杉磯奶茶市場要變天？

2023-07-06 14:49
麥當勞。(美聯社)

7月13日全國薯條日 麥當勞免費送

2023-07-12 02:12
亞馬遜原價399元的4K電視會員邀請價只要99元。（亞馬遜截圖）

亞馬遜會員日11日零時起跑 43吋4K電視99元

2023-07-10 23:42
很多非法移民到美國找工作，律師提醒最好仍申請工作許可並且報稅。圖為中國走線人在蒙市丁胖子廣場尋找工作機會。（本報資料照）

為孩子治病 中國女遠赴洛城打黑工 被無良老闆坑慘

2023-07-06 20:46
隨著台積電進駐鳳凰城後，越來越多的員工選擇在當地醫院生育孩子。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群

2023-07-12 18:46
洛杉磯華埠國泰老人公寓，住戶約一半為華裔。（記者王若然／攝影）

洛市國泰公寓易主 9700萬天價售出 多數租戶渾然不知

2023-07-08 21:10

超人氣

更多 >
61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？

61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？
5個日常習慣 摧毀你的膝蓋

5個日常習慣 摧毀你的膝蓋
緋聞頻傳卻不離婚？ 李玟老公Bruce被爆想得到錢

緋聞頻傳卻不離婚？ 李玟老公Bruce被爆想得到錢
12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢
在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡

在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡