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台灣名廚南加示範國宴級的台灣料理

橙縣訊
2023年台灣美食巡迴講座首站到橙縣，主辦單位熱烈歡迎兩位名廚，圖左起徐湛生、呂耀勳、蔡萬利、紀欽耀、楊勝凱、林翠雲及黃河芬。（橙僑中心提供）
2023年台灣美食巡迴講座首站到橙縣，主辦單位熱烈歡迎兩位名廚，圖左起徐湛生、呂耀勳、蔡萬利、紀欽耀、楊勝凱、林翠雲及黃河芬。（橙僑中心提供）

橙縣台灣傳統周主辦的2023年台灣美食巡迴講座，16日下午在橙縣森林湖市舉行，台灣料理名廚蔡萬利及世界果雕冠軍楊勝凱，應邀示範六道台灣美食，現場150位嘉賓在色香味俱全的美食中，體驗台灣特有的人情味及飲食文化。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀，代表僑界致詞歡迎2023台灣美食巡迴講座第一站蒞臨橙縣，作為今年橙縣台灣傳統周的主要活動，並感謝橙縣僑界提供場地及新鮮食材，讓與會來賓有機會嚐到國宴級的台灣料理。

主辦單位並致贈洛杉磯天使棒球隊台灣日活動的限量球帽及上衣，給兩位遠道而來的主廚。橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如表示，首屆洛杉磯天使隊台灣日活動訂5月24日在安那罕市的天使隊棒球場舉行，已有1700位鄉親響應，將到場為天使隊台灣日壯大聲勢。

2023年台灣美食巡迴講座主廚蔡萬利示範了「台式五味鮮魷魚」、「古早味思郷油飯」、「花開富貴黃金豬」、「紅麴腐乳香酥雞」及「經典鮮肉胡椒餅」，曾當選台灣十大傑出青年的世界果雕冠軍楊勝凱，也示範了神奇的果雕功夫，將美食提升到藝術作品的層次。

擁有40年廚藝及電視教學經驗的蔡萬利，在示範台灣料理時，也回答現場觀眾有關烹調的各種問題。他指出，五味醬就像人生一樣，融和了酸甜苦辣的味道，可說是「人生必學的醬料」。

「花開富貴黃金豬」使用的食材是用來煮火鍋的大白菜、鴻禧菇及冷凍梅花豬肉片，但是以花的形狀排在砂鍋裡煮十分鐘，就成了花開富貴的宴客菜，這道菜在年夜飯端上桌，一定「能提升主廚在家族中的地位」。

蔡萬利還分享作出好吃油飯的秘訣，就是混用長糯米及圓糯米，浸泡6至8小時，才能煮出軟硬適中的油飯。

蔡萬利說，「紅麴腐乳香酥雞」其實就是升級版的鹽酥雞，醃肉醬中加適量的水，可確保雞肉炸好後美味多汁，如果能讓雞肉在醃肉醬中浸泡一天更加入味。

當天出席的嘉賓中，包括富樂頓華語文學習中心的學生們，他們從台灣料理的食材及烹調方式中，更加了解台灣美食兼具包容性及多元化的特色。

駐洛杉磯台北經文處秘書劉婉文也準備了英文版的台灣美食手冊、台灣的米其林星級餐廳指南及觀光地圖等資料，鼓勵出席來賓前往台灣觀光，順道品嚐各式美食。

名廚蔡萬利示範以五味醬為基礎的開胃菜「台式五味鮮魷魚」。（橙僑中心提供）
名廚蔡萬利示範以五味醬為基礎的開胃菜「台式五味鮮魷魚」。（橙僑中心提供）

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