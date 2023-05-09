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重罪成立…男子飛機上摸鄰座女大腿 同排乘客全目睹

記者王若然／洛杉磯即時報導
男子飛機上摸女生大腿，被判違反重罪。（示意圖：Pexels）
男子飛機上摸女生大腿，被判違反重罪。（示意圖：Pexels）

一名南加州男子因在飛機上摸鄰座女子大腿內側，9日被判一項「性騷擾肢體接觸」聯邦重罪成立。

根據聯邦檢察處（US Attorney’s Office），2020年2月，南加州波莫那（Pomona）男子安塞瑞（Mohammad Jawad Ansari）在克里夫蘭（Cleveland）霍普金斯國際機場（Hopkins International Airport ）登上了前往洛杉磯的飛機。當時他坐在靠窗第十排座位，受害女子坐在中間位置。女子當時穿著裙子，她在飛機起飛後不久就睡著了。當時兩人之間的座椅扶手是放下來的。

在飛機飛行途中，安塞瑞（Mohammad Jawad Ansari）將其左手放在了鄰座女子的右膝蓋，並慢慢滑向其大腿內側。當時同排座椅靠走廊位置的乘客目睹了該過程。

受害女子醒來後，將安塞瑞的手推開，起身離開座位，並將她被性騷擾的過程告訴了一名空乘。空乘之後一直注意著安塞瑞，安塞瑞之後一直假裝睡覺。

經過四天的陪審員審理，9日安塞瑞被判一項「性騷擾肢體接觸」聯邦重罪成立，將在9月29日舉行量刑聽證會。該罪名最高可判處兩年監禁。

聯邦調查局（FBI）和洛杉磯機場警局聯合調查了該案。FBI告知民眾，在飛機上如果遇到性騷擾，不管是肢體上還是語言上，都應該即時報告給空乘人員，以及附近FBI辦公室。也可以上網匿名報告，網址為https://tips.fbi.gov/。

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