「月收租1.2萬 火災後促學生快消失」石溪華人夫婦不認罪

紐約州石溪一對華裔夫婦涉嫌將自家四房獨棟住宅非法改建為十間臥室出租，23日出庭對各自面臨的30項布魯克海文鎮法規違規指控表示不認罪。(擷自Google Maps)

長島 石溪(Stony Brook)一棟住宅火災揭發涉嫌非法分租案後，華裔 屋主劉興濤(Xingtao Liu，音譯，下同)與妻子林娟(Juan Lin)23日出庭，對各自面臨的30項布魯克海文鎮法規違規指控表示不認罪，兩人獲准無保釋放。鎮府律師在庭上披露，夫婦每月收取租金 逾1萬2000元，並指兩人在火災發生後，曾要求屋內大學生離開現場。

案件23日在蘇福克郡第六區法院提堂。鎮府指控兩人把原有四間臥室的住宅改成十個居住空間，違法經營分租屋，並涉及未申請建築及出租許可、未裝設煙霧偵測器，以及在室內房門加裝違規鑰匙鎖等問題。兩人離開法院時未回應記者，其代表律師崔馬科(Vincent Trimarco)也拒絕置評。

控方：不只是違規 而是「生死問題」

控方代表、鎮府高級助理律師勞斯(John H. Rouse)在庭上表示，消防員及時到場，才阻止火勢進一步蔓延，但火焰已竄入二樓浴室牆體，屋內租客能夠全部安全逃生十分幸運。「這已不只是違反建築法規，」勞斯向法官表示，「這是一個生死問題。」

火災於7月2日凌晨4時15分發生，屋內當時至少住有12名石溪大學學生，無人受傷。房屋受損嚴重，事後已被鎮府判定不宜居住；消防局表示，起火原因仍未確定。

鎮府此前在屋內發現18張床墊，閣樓及地下室也疑似有人居住；幾乎每個房間都放有小冰箱、微波爐或電磁爐等設備，各房間可能被當作獨立居住單位使用。

涉叫學生在當局抵達前「消失」

勞斯在庭上進一步指控，火災發生後，劉興濤與林娟曾要求租客在消防和執法人員抵達前離開。「他們叫這些全部都是大學生的租客消失，」勞斯說，「他們叫學生離開現場。」

兩人的代表律師未就這項指控作出回應。鎮府另外表示，租客每人每月支付約750元至950元，兩名屋主每月租金收入合計超過1萬2000元。以至少12名住客計算，相關收入顯示涉案房屋並非偶發性讓親友借住，而是具一定規模的分租經營。

林娟去年曾就同一房屋認罪

兩人若罪名成立，均可能面臨巨額罰款及最長90天監禁，但各自可能承擔的罰款不同。勞斯表示，劉興濤最高可能被罰18萬元；林娟則最高可能被罰25萬6000元，兩人合計最高43萬6000元。

林娟面臨的潛在罰款較高，是因她去年7月已就同一房屋未取得出租許可認罪。她當時同意申請所需許可，但鎮府稱她此後並未完成，因此本案部分指控被視為再次違規。

石溪大學此前表示，涉案住宅並非校方物業。校方目前為逾1萬500名學生提供校內住宿，也向選擇校外租屋者提供尋找安全、合法住所的指引和資源。