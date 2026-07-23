曼哈頓西語裔嫌犯喊「真主至大」刺傷兩路人 一亞裔受傷
曼哈頓上西區23日下午接連發生兩起持械襲擊案，一名亞裔和一名猶太裔男性分別被刺傷。警方現已逮捕嫌犯莫拉萊斯(Raul Morales)，根據受害人和目擊者的說法，擁有西語裔姓名的莫拉萊斯在作案時，喊的卻是伊斯蘭教用語「真主至大」。目前執法人員仍在進一步調查、以釐清其犯罪動機以及是否具有仇恨犯罪傾向。
據報導，第一起案件發生於下午1時31分，一名57歲的亞裔男子在曼哈頓西84街交中央公園西路附近，被人刺傷背部。隨後，在兩街之隔的西86街交阿姆斯特丹大道處，警方發現另一名50歲的猶太裔男子倒在路上，胸腹部位被螺絲刀刺傷。兩人被送醫後，均無生命危險。嫌犯在作案後逃至附近一座公寓內，並築起簡易街壘以阻止執法人員，但警方在目擊者和熱心人士的協助下，順利進入該公寓將其逮捕。
根據初步調查，兩名受害者相互並不認識，也沒有證據顯示現年51歲的嫌犯莫拉萊斯與兩人有過任何人際關係。市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)在一份聲明中指出，莫拉萊斯在兩次作案時，均曾喊出「真主至大」(Allahu Akbar)的口號，此外，他此前曾有過七次被捕紀錄。不過具體作案動機仍有待調查。市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，警方初步認為此案可能與精神健康問題相關，同時也在調查其是否構成仇恨犯罪。
案發於曼哈頓上西區，1名57歲亞裔男子背部遭刺，另一名50歲猶太裔男子則胸腹部被螺絲刀刺傷。兩人送醫後都沒有生命危險。 嫌犯為51歲的Raul Morales，已遭警方逮捕。根據報導，他作案時疑喊出「真主至大」，且過去曾有7次被捕紀錄，目前仍待進一步調查。 警方尚未確定其確切動機，正釐清是否屬於仇恨犯罪，同時也在評估是否與精神健康問題有關。由於兩名受害者彼此不相識，犯案原因仍待查明。
精華 FAQ
案發於曼哈頓上西區，1名57歲亞裔男子背部遭刺，另一名50歲猶太裔男子則胸腹部被螺絲刀刺傷。兩人送醫後都沒有生命危險。
嫌犯為51歲的Raul Morales，已遭警方逮捕。根據報導，他作案時疑喊出「真主至大」，且過去曾有7次被捕紀錄，目前仍待進一步調查。
警方尚未確定其確切動機，正釐清是否屬於仇恨犯罪，同時也在評估是否與精神健康問題有關。由於兩名受害者彼此不相識，犯案原因仍待查明。
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