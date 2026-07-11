Cash App防詐不力 紐約等46州索賠4500萬達成和解

紐約等46州檢察長已就行動支付平台Cash App涉嫌防詐不力，和其母公司Block Inc.達成和解。(美聯社)

紐約州 檢察長詹樂霞 (Letitia James)日前宣布，她與另外45州檢察長已就行動支付平台Cash App涉嫌防詐不力，和其母公司Block Inc.達成和解；Block同意向各地支付約4500萬元，其中紐約州獲160萬元，新澤西 獲近90萬元，但未承認有不當行為。

詹樂霞表示，紐約居民原以為Cash App是安全的匯款平台，實際上卻長年暴露於猖獗詐騙中。州檢察長辦公室的調查認定，Cash App開戶時毋須提供社會安全號碼或出生日期，且未限制同一人可開設的帳戶數量，使不法分子能以大量假帳戶建構詐騙網絡。集體訴訟文件援引的研究更稱，有人以芭比娃娃照片便通過身分驗證；以耶穌基督、馬斯克或川普等名字開設的帳戶，也可在未觸發驗證下交易。

Cash App於2013年推出，最初只是提供朋友間轉帳功能，後來逐步增加現金卡、直接存薪、股票及比特幣交易等金融服務。與主要用於朋友間分帳的Venmo和銀行體系支持的Zelle相比，Cash App近年更積極定位為「數位金融帳戶」，吸引年輕使用者，以及沒有銀行帳戶或銀行服務不足(underbanked)的族群。

檢方指出，Block公司積極吸引未充分使用傳統銀行服務的消費者，並推廣包括薪資直接存入等功能，使部分用戶將Cash App作為日常金融工具；一旦這些人把平台作為主要金融帳戶，遭詐騙的損失尤其嚴重，但公司擴張客群時未同步建立足夠的安全防線。

調查也指出，Cash App過去未設客服電話，用戶帳戶遭鎖定後上網尋找客服，往往撥到冒充官方的詐騙電話。公司曾舉辦「Cash App Fridays」社群抽獎，鼓勵用戶公開其專屬識別資訊以爭取獎金；詐騙者隨後冒稱中獎，誘使受害人交出登入資料。檢方稱，Block知悉此類手法後仍持續推廣活動，並訓練員工預期接獲受害用戶求助。

此次州級和解亦重申Block須履行聯邦消費者金融保護局(CFPB)2025年1月達成的和解。CFPB當時認定，Block未及時採取適當有效措施偵測、防止詐騙或賠償用戶；公司同意向受害消費者支付7500萬至1億2000萬元，另繳5500萬元罰款，同樣未承認或否認調查所列事實與法律結論。

市場研究網站Business of Apps資料顯示，Cash App在2025年有5900萬名每月活躍用戶，營收達72億元。對仰賴手機處理薪資、福利與日常轉帳的消費者而言，監管機構此次要求補強驗證與客服機制，也凸顯使用支付平台時不應向陌生人交付密碼或一次性驗證碼。