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亞裔以瘦為美導致厭食症 華裔醫師：被低估的心理健康議題

記者顏潔恩／紐約即時報導
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布碌崙日落公園華人移民家庭因未將飲食失調視為心理健康議題，讓許多青少年無法及時獲...
布碌崙日落公園華人移民家庭因未將飲食失調視為心理健康議題，讓許多青少年無法及時獲得幫助。(記者顏潔恩／攝影)

由非營利機構NEDA發布的報告指出，飲食失調存在於美國所有年齡層和各個族裔中，而亞太裔群體的相關問題因通報率與研究不足，較少獲得關注，但厭食症、暴食症、催吐等問題也依然存在；在布碌崙(布魯克林)日落公園華社服務將近20年的華裔醫生霍卓美表示，亞洲文化對瘦的追求、以及不正確或完善的飲食習慣，是導致一些亞裔美國青少年出現飲食問題的原因，而當在談論飲食失調時，家長也應關注孩子們的心理健康，了解飲食行為背後的真正驅使原因。

由NEDA發布的報告指出，亞太裔群體並非單一的族群，他們涵蓋來自中亞、東亞、東南亞、南亞以及太平洋各島嶼不同文化背景的人，各族裔存在文化差異，導致目前學界對AAPI社群中的飲食失調成因、診斷與治療方式仍缺乏全面性的理解；這進一步促使飲食失調和其他心理健康問題在該群體中長期處於被低估、通報率與研究不足的狀態。

與此同時，亞太裔作為「模範少數族裔」(Model Minority)的刻板印象，令許多心理健康專業人士認為該群體的飲食習慣良好，因此忽略了心理健康需求；不過，近年的研究顯示，美國的亞裔女性出現飲食失調行為(disordered eating)的比率與白人女性相當，另有研究發現，亞裔女性的飲食失調行為發生率甚至高於其他少數族裔女性。

一項比較不同族裔飲食失調盛行率的研究發現，亞裔在厭食症(Anorexia Nervosa)及暴食症(Binge-Eating Disorder)的發病率與其他族群相近；其中在亞裔中，約0.10%的人一生中曾罹患厭食症、約1.50%曾罹患暴食催吐症(Bulimia Nervosa)、約1.24%曾罹患暴食症、而約4.74%曾出現暴食行為。

對於日落公園亞裔家庭出現的飲食失調問題，瑪摩利醫院家庭醫生霍卓美先強調這個問題的複雜性，可能源於很多不同的因素；其中亞洲文化對於「健康」的定義往往與「瘦」連結在一起，尤其老一輩人因成長於不富裕的時代與環境，所以普遍身材偏瘦，久而久之就形成唯有瘦是正常體型的認知，再者是青少年受到社群媒體的影響，一味地推崇偏瘦的身材。

她也指出，亞洲文化中常有嬰兒時期把幼童養得白白胖胖、長大後卻要他們變瘦的矛盾現象，導致孩子常常獲得不一致的信息；而亞洲飲食文化中愛吃米飯、麵食、麵包和點心等碳水化合物，如何在保留文化飲食的同時建立健康的飲食習慣，對亞裔家長而言十分困難。

作為一名家庭醫生，她表示除提供醫療服務外，一部分工作也是糾正家長不正確的觀念，「我經常告訴家長，不要用胖子或瘦子這類稱呼來叫孩子，會讓孩子們信以為真」；即使是無心的玩笑話，也會讓他們心理變得敏感。

此外父母在預防孩子飲食問題中擔任很重要的角色，霍卓美就會向家長推廣「健康餐盤(Healthy Plate)」的概念，蔬菜、水果、碳水化合物和蛋白質各四分之一，這是孩子們從小就應建立的均衡飲食習慣。

霍卓美也說，許多華人家庭至今仍未將飲食失調視為心理健康議題，當醫生建議孩子接受心理諮詢時，不少家長會質疑，「吃東西的問題，為什麼要看心理醫生？」而部分家長工作繁忙、缺乏心理健康知識，以及對心理治療的刻板印象，也讓許多青少年無法及時獲得幫助。

她說，飲食失調的治療需要跨專業的合作，對於沒有醫療保險的移民家庭，紐約市公立醫療系統(NYC Health + Hospitals)可接受無保險病患，而社區組織也能協助民眾尋找相關資源；瑪摩利醫院目前也提供依收入調整費用的「Sliding Scale(浮動收費制度)」，讓沒有健保或經濟能力有限的病患能以較低費用獲得醫療服務，呼籲有需要的家庭一定要及時救治。

亞裔 華裔 心理健康

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