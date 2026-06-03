我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普下周一親臨尼克隊主場觀戰？麥迪遜花園廣場安保演練

加州大通銀行大樓人質劫持事件落幕 嫌犯被擊斃

布碌崙、皇后區連續作案 男嫌竊中餐館10萬元現金

記者胡聲橋╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布碌崙一家中餐廳保險箱被盜，內有10萬元現金。(警方提供)
布碌崙一家中餐廳保險箱被盜，內有10萬元現金。(警方提供)

紐約警方2日晚發布公告，通緝一名近日在布碌崙(布魯克林)和皇后區三次入室盜竊的男嫌犯，這名嫌犯在柏樹山(Cypress Hills)的一家中餐館盜走了一個裝有約10萬元現金的保險箱。警方公布了嫌犯的照片，希望知情者盡快與警方聯繫，早日將這名嫌犯捉拿歸案。

警方報告顯示，5月26日(周二)凌晨大約2時15分，一名男嫌犯闖入柏樹山位於大西洋大道(Atlantic Ave.)的一家名為「全師傅」(Chef Quang)的中餐廳，並盜走了一個保險箱，業主稱保險箱內有10萬元現金。餐廳員工還表示，整個盜竊過程都被監視器拍了下來。

警方稱，5月24日(周日)大約上午8時51分，同一名男嫌犯強行闖入皇后區位於牙買加大道(Jamaica Avenue)98-27號的一家商業場所，砸碎玻璃門，從抽屜中盜走約900元。這名嫌犯隨後逃離現場，去向不明。

5月30日(周六)晚11時40分，這名男嫌犯打破窗戶，進入位於布碌崙康杜伊特大道(Conduit Boulevard)537號的一家商業場所內，從收銀機中盜走約2000元。隨後，該名男子徒步逃離現場，方向不明。

警方形容被通緝的嫌疑犯為男性，膚色較淺，身材中等。他最後露面時戴著黑色棒球帽，身穿黑色夾克和灰色褲子。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布碌崙一家中餐廳保險箱被盜，內有10萬元現金。(警方提供)
布碌崙一家中餐廳保險箱被盜，內有10萬元現金。(警方提供)

布碌崙一家中餐廳保險箱被盜，內有10萬元現金。(警方提供)
布碌崙一家中餐廳保險箱被盜，內有10萬元現金。(警方提供)

皇后區 布碌崙 中餐館

上一則

冒名竊500萬元牛羊肉、起司、香菸…紐約銷贓 8賊被起訴

下一則

紐約愛樂戶外音樂會9日開跑 五大區皆可免費欣賞
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙U大道華商聚集區發生槍擊案 警通緝嫌犯

布碌崙U大道華商聚集區發生槍擊案 警通緝嫌犯
布碌崙班森賀少年遭持刀搶劫 警方公布監視器畫面緝凶

布碌崙班森賀少年遭持刀搶劫 警方公布監視器畫面緝凶
布碌崙華社地鐵站少女遭強吻 警追緝嫌犯

布碌崙華社地鐵站少女遭強吻 警追緝嫌犯
南布碌崙華男嫌性侵十歲女童一年多 遭警通緝

南布碌崙華男嫌性侵十歲女童一年多 遭警通緝

熱門新聞

維吉尼亞州29日發生五死數十人傷車禍，華人巴士司機被控過失殺人。（美聯社）

維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人

2026-05-31 12:26
自「大而美法案」通過後，針對糧食券(SNAP)受益人的工作要求更加緊縮，新規將於6月1日起正式執行。(記者馬璿／攝影)

領糧食券須工作6月1日生效 逾4萬紐約客恐失福利

2026-05-28 16:10
18人涉嫌參與一場房契詐騙陰謀，盜取曼哈頓哈林區一棟價值過百萬的豪華褐石大宅，被起訴，其中一名主要嫌犯為華人。圖為哈林區的特色褐石住宅街區。(記者許君達／攝影)

18人「一條龍」精心陰謀詐走曼哈頓大宅 1華人涉案

2026-05-28 20:29
道明銀行，示意圖，非文中當事分行。(美聯社)

道明銀行華裔員工洩客戶資料助詐騙 共竊340萬認2罪

2026-05-30 15:59
紐約市一項新規將於6月10日上路，要求家居裝修承包商在簽約前或簽約時，必須以書面方式告訴屋主，這項工程是否可能需要申請許可證。（記者戴慈慧／攝影）

紐約市裝修新規6月10日生效 承包商需具書面說明

2026-06-02 07:23
皇后區近年房價與租金快速上漲，不同社區之間的生活成本差距，成為許多紐約家庭搬遷與理財的重要考量。(本報資料照片)

紐約皇后區小夫妻年收16萬 育兩兒存錢買房還能每年旅行

2026-06-03 06:27

超人氣

更多 >
華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務
按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...

按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...
買牛肉時別只看包裝上的分級 這件事更重要

買牛肉時別只看包裝上的分級 這件事更重要
台繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」

台繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」
內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收

內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收