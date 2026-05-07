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布碌崙華人遭假投資詐騙損失逾40萬元 陳學理助抓嫌犯

記者馬璿／紐約即時報導
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日前，一名布碌崙(布魯克林)的華人居民疑遭網路投資詐騙，損失現金及比特幣共計逾4...
日前，一名布碌崙(布魯克林)的華人居民疑遭網路投資詐騙，損失現金及比特幣共計逾40萬元。紐約州參議員陳學理(Steve Chan)辦公室接獲求助後，憑其警察資歷識破騙局。(陳學理辦公室提供)

日前，一名布碌崙(布魯克林)的華人居民疑遭網路投資詐騙，損失現金及比特幣共計逾40萬元。紐約州參議員陳學理(Steve Chan)辦公室接獲求助後，憑其警察資歷識破騙局，隨即協調紐約市警局(NYPD)金融犯罪特遣隊及布碌崙地區檢察官辦公室展開臥底誘捕行動，成功將兩名嫌疑人當場逮捕。

據受害人表示，其原有意在TikTok開設網路零售店，在回應一則看似合法的平台廣告後，與嫌犯先在TikTok聯繫。但轉至WhatsApp開始對話後，對方隨即介紹數位自稱「TikTok高層主管」的人士與其接洽，說服受害人以大量美元及比特幣「進貨」經營網路商店。嫌犯並提供一個顯示銷售活動和帳戶增長紀錄的的假冒零售網站，但當受害人嘗試提款時，卻發現根本無法存取帳戶資金，但詐騙者更持續施壓，要求追加投資，聲稱受害者可以從其他的TikTok網路商店獲得利潤分成與股權。

走投無路的受害人轉而向陳學理辦公室求助，而過去曾有組織犯罪控制局擔任臥底調查員的陳學理，判斷詐騙者仍與受害人保持聯繫，為主動介入的契機。他隨即協調相關單位策畫誘捕行動。而當調查人員指示受害人通知詐騙者尚有款項可取後，兩名嫌疑人於本月6日依約前往受害人住所欲取款，當場遭62分局警方逮捕，案件中受害者損失金額超過40萬元，。

陳學理強調，現今網路詐騙手法日趨精密複雜，危害性亦與日俱增，尤其是涉及上門取款的案例，更應高度警惕。他表示，「此案揭示了詐騙者針對勤奮工作的紐約市民所採用的不斷演變的手法。我對警務單位的迅速協調與專業精神深表讚賞。我同時也要肯定受害人挺身而出、積極協助執法的勇氣，他的配合有助防止更多人淪為類似詐騙的受害者。」

陳學理呼籲選民，日後對於透過社群媒體平台或通訊應用程式推廣的網路商業投資機會，民眾務必保持高度警惕，以免遭遇重大財務損失。

布碌崙 TikTok WhatsApp

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