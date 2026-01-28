我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／明州局勢可望和緩、張又俠事件大到無法透明化

聯準會今年首場政策會議 利率按兵不動符預期

疑充電釀災…紐約布碌崙班森賀清晨大火 多名華人受傷

記者馬璿／紐約即時報導
28日，布碌崙(布魯克林)華社班森賀近波羅園一帶一棟三層住宅發生火災，導致數名住戶受傷。(記者馬璿／攝影)
28日，布碌崙(布魯克林)華社班森賀近波羅園一帶一棟三層住宅發生火災，導致數名住戶受傷。(記者馬璿／攝影)

28日，布碌崙(布魯克林)華社班森賀近波羅園一帶一棟三層住宅發生火災，導致數名住戶受傷。據現場警員表示，起火點位於二樓，火勢猛烈甚至衝破窗戶，消防人員花逾一小時才將火勢撲滅。但起火原因目前仍待相關單位調查，傷者已被送往醫院救治。

當日早晨，位於13大道6201號的三層聯排住宅起火，據悉，火災中共有七名傷者，包含一名因心臟病發而送醫的40歲的華裔男子，傷勢較為嚴重，另有一名消防人員受到輕傷。

此外據了解，這棟三樓公寓的住戶均華人，三樓的五名住戶包含一名16歲的少年，二樓有則有四名，而一樓則住著兩對長者夫婦，公寓地下室則是居住包含兩名兒童的西語裔住戶。

當時住在二樓的其中一對租戶陳先生因上班而未在現場，僅有其妻子在家，目前也已被送往附近的紐約大學朗格尼醫院救治。美國紅十字會人員亦隨即抵達現場，並將住戶引導至日落公園的旅館暫時居住。

而根據現場人員稱，起火點位於二樓的雜物間，疑似是因充電而起火。從大門往內也可窺見焦黑的地板，消防人員至午間仍不斷從二樓倒下燒得焦黑的物品，大建築物外壁仍留有燒黑的痕跡。

根據通報，由於目前天候嚴寒導致路面與消防栓結冰，一度影響救災工作，目擊者亦指出曾看見住戶試圖跳下樓逃生，卻被窗戶上的鐵欄杆阻擋，導致消防人員只能爬上樓梯救援。

事發後，數名當地民代及代表亦到達現場，州參議員陳學理(Steve Chan)幕僚劉雅明表示，該棟大樓目前已是斷電情況，據悉除火勢嚴重的二樓與三樓以外，一樓與地下室尚未被要求驅離，屋主亦需等待市樓宇局(DOB)的勘驗，她也將協助住戶後續的需求。

49選區區領袖謝曉瓊(Joyce Xie)47選區區領袖賀立寧(Larry He)亦隨即抵達現場協助陳男妻子送醫，謝曉瓊表示，自己將盡所能幫忙並協助彌補語言隔閡，讓受影響的人能獲得所需要的資源。賀立寧則是指出，幸虧多數的住戶僅受輕傷，但社區內部發生此種情況仍讓他心情相當沈重。

市議員莊文怡(Susan Zhuang)則是表示自己的團隊正在聯絡傷者的家屬，未來也將在選區內宣導消防安全。

28日，布碌崙(布魯克林)華社班森賀近波羅園一帶一棟三層住宅發生火災，導致數名住...
28日，布碌崙(布魯克林)華社班森賀近波羅園一帶一棟三層住宅發生火災，導致數名住戶受傷。(記者馬璿／攝影)
消防人員至午間仍不斷從二樓倒下燒得焦黑的物品，大建築物外壁仍留有燒黑的痕跡。(記...
消防人員至午間仍不斷從二樓倒下燒得焦黑的物品，大建築物外壁仍留有燒黑的痕跡。(記者馬璿／攝影)
目擊者亦指出曾看見住戶試圖跳下樓逃生，卻被窗戶上的鐵欄杆阻擋，導致消防人員只能爬...
目擊者亦指出曾看見住戶試圖跳下樓逃生，卻被窗戶上的鐵欄杆阻擋，導致消防人員只能爬上樓梯救援。(記者馬璿／攝影)

心臟病 日落公園 布碌崙

上一則

全美房市轉買方市場 紐約長島卻長期供不應求
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

結冰影響航行 紐約渡輪全面暫停服務

結冰影響航行 紐約渡輪全面暫停服務
紐約生存手冊／冰面美景藏危機 勿擅闖

紐約生存手冊／冰面美景藏危機 勿擅闖
紐約嚴寒已10死 曼達尼：仍處藍色警報全面救援

紐約嚴寒已10死 曼達尼：仍處藍色警報全面救援
布碌崙公車孕婦臨盆 司機充當助產士

布碌崙公車孕婦臨盆 司機充當助產士

熱門新聞

紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
康乃爾大學獲得該校1962屆校友達菲爾德(David A. Duffield)累計超過 5億2000萬元的捐贈，該校工程學院也將更名為Cornell David A. Duffield工程學院。圖為該校校園。(記者唐典偉／攝影)

康乃爾大學獲史上最大筆捐贈 工程學院更名David A. Duffield工程學院

2026-01-25 10:29
紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。圖為中央公園。(記者范航瑜╱攝影)

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

2026-01-23 15:28
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31
紐約市議員黃敏儀參觀Willets Point Commons住宅單位內部，了解不同房型配置。多數戶型配備全新洗衣、烘衣設備，提升住戶居住便利性。（記者許振輝╱攝影）

緊鄰紐約法拉盛可負擔住房 預計4月可入住

2026-01-24 06:15
本周末雪暴來襲，預計紐約市的降雪量將超過6吋。（本報資料照片／記者張宗智攝影）

暴風雪再襲紐約 周末急凍 降雪量恐達10吋

2026-01-22 01:29

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
先刷牙還是先用牙線？牙醫：做對順序更有效護牙

先刷牙還是先用牙線？牙醫：做對順序更有效護牙
Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？
UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點
0.49元買名牌鞋？Ross清倉降價 需留意這標籤

0.49元買名牌鞋？Ross清倉降價 需留意這標籤