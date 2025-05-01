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州長霍楚建議紐約人用蘋果醬做巧克力蛋糕 對抗川普關稅

世界新聞網王若馨／即時報導
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紐約州長霍楚。(美聯社)
紐約州長霍楚。(美聯社)

紐約郵報（New York Post）報導，紐約州長霍楚（Kathy Hochul）周三在曼哈頓舉行記者會時，痛批雞蛋價格「離譜」，甚至建議紐約人改用蘋果醬做巧克力蛋糕。

霍楚抨擊川普總統的關稅政策，聲稱從酪梨到玩具價格全面上漲，「我不想再講雞蛋價格了，直接放棄吃雞蛋吧，真的太扯、太扯了！」霍楚說，引來一陣笑聲。

「其實你可以用蘋果醬做出很好吃的巧克力蛋糕，」她補充說，「對了，那也是純素的。」

霍楚準備於2026年競選連任，並試圖把她主導的2540億元州預算案，定位為「幫助紐約人度過生活消費危機」的政策。

根據農業部（USDA）數據，紐約州大號白雞蛋今年1月批發價高達每打7.24美元，但截至4月30日，價格已回落至每打3.72美元，降幅約為48.6%；價格變化主要是受到禽流感疫情影響，導致蛋雞數量大幅減少，進而影響了蛋品供應。

雖然霍楚多次把物價飆升歸咎於川普關稅，但她自己也曾因聲稱「沒錢買雞蛋」舉辦復活節活動，而遭到批評——畢竟她和丈夫去年收入超過百萬美元，應該不差這幾顆蛋。

她在周三舉行的記者會，本意是要宣傳紓困預算，但焦點卻被她的「蘋果醬蛋糕」搶走。

當有記者追問她的言論是否「脫離現實」時，霍楚的語氣變得有點急促，她回應：「我只是想說不用雞蛋也做得出蛋糕啊。我很樂意分享巧克力蛋糕食譜，這不是脫離現實。」

紐約郵報表示，他們找了至少七家純素烘焙坊，請他們以專業角度評論霍楚的「蘋果醬取代蛋」說法，結果幾乎所有店家都表示，如果需要，他們通常會用玉米粉代替雞蛋，而不是蘋果醬。

在記者會後，州長辦公室公布了霍楚版本的蘋果醬巧克力蛋糕食譜。

霍楚州長的蘋果醬巧克力蛋糕食譜

‧使用一盒巧克力蛋糕預拌粉。

‧按照盒子上說明的做法製作，但把每顆蛋改用1/4杯蘋果醬替代。如果原本食譜需要3顆蛋，就用3/4杯蘋果醬。

‧依照說明加入水與油，但各自減少2湯匙。烘烤方式依照盒上指示操作。

‧糖霜做法：用椰子油、糖粉與可可粉打發製作糖霜。市面上也有販售椰子口味的現成糖霜可選用。

‧非常濃郁好吃。如果你是那種堅持全手工不靠預拌粉的人，那也可以隨你的做法。

霍楚 雞蛋 食譜

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