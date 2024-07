紐約倡議團體發起兩訴訟 稱州長霍楚叫停堵車費違法

市主計長蘭德舉行集會,與原告組織聯合宣布針對霍楚叫停堵車費決定發起兩項新訴訟。(記者許君達/攝影)

市主計長蘭德(Brad Lander)25日聯合多個倡議團體,在曼哈頓舉行集會,宣布在紐約州最高法院針對州長霍楚 (Kathy Hochul)以及多名州市交通官員和管理機構發起兩項訴訟,以挑戰其叫停曼哈頓堵車費 計畫的決策。

兩起訴訟分別名為「紐約城市俱樂部等訴霍楚案」(City Club of New York et al v. Hochul)和「乘客聯盟訴霍楚案」。兩案的被告方相同,均為州長霍楚、市交通局長羅格貴茲(Marie Therese Dominguez)、紐約州交通廳、三區橋隧管理局(Triborough Bridge and Tunnel Authority)以及大都會交通局(MTA)。

「城市俱樂部」發起的訴訟質疑霍楚單方決定阻擋堵車費開徵的權力,主張曼哈頓堵車費計畫是2019年簽署生效的「MTA改革和交通流動性法案」(MTA Reform and Traffic Mobility Act)所要求的行動,而州長的決策涉嫌違反州法。

「乘客聯盟」的訴訟案則從環保的角度挑戰霍楚。訴訟稱,紐約州「氣候領導和社區保護法」(Climate Leadership and Community Protection Act)要求州府官員以「2030年前將全州溫室氣體排放量減少40%」的目標為施政指南,而霍楚叫停堵車費的決定阻礙了這一目標的達成。此外,該訴訟還指控霍楚的決定違反了州憲法中要求居民有權享受清潔空氣和健康環境的條文。

蘭德表示,紐約居民需要地鐵路網的延伸、需要快捷的公車、需要地鐵擁有更密集的班次和更現代化的設施,這些成本都要從堵車費中來,而霍楚以個人決定阻擋堵車費計畫的實施,相當於從數百萬紐約人的口袋中偷走了本該用於公共交通基礎設施的投資。紐約城市俱樂部主席吉西科(Layla Law-Gisiko)表示,擁護堵車費的初衷不是為了把開車的人趕出去,但要實現更可靠的替代交通,城市交通系統還需要更多的投資款。市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)表示,堵車費被阻擋,導致數十個地鐵站 無法進行無障礙改造,影響了行動不便者使用公共交通的權利。

作為被告人之一的交通局長羅格貴茲在集會期間正巧路過現場,但他並未對此發表評論。