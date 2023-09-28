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暴雨將襲紐約 恐引發洪水 州長籲民眾做好準備

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暴雨將襲紐約 恐引發洪水 州長籲民眾做好準備

記者邢易霖 / 紐約即時報導
天氣預報顯示，上州哈德遜河谷、紐約市和長島28日晚間至29日(周五)將迎來持續小雨到特大暴雨，局部性降雨量或將超過五吋。(Getty Images)
天氣預報顯示，上州哈德遜河谷、紐約市和長島28日晚間至29日(周五)將迎來持續小雨到特大暴雨，局部性降雨量或將超過五吋。(Getty Images)

天氣預報顯示，上州哈德遜河谷、紐約市和長島28日晚間至29日(周五)將迎來持續小雨到特大暴雨，局部性降雨量或將超過五吋，可能會引發局部性洪水；從29日凌晨2時開始至29日晚間，紐約市、長島和哈德遜谷的所有地區將發出洪水警告。

州長霍楚(Kathy Hochul)督促民眾密切關注當前的天氣預報，為即將到來的暴雨做好應急準備，特別是在通行可能發生洪水的道路時要格外小心。她提醒居民，出行時要保持警惕，如果發生局部性洪水，29日的通勤將受到影響。目前，州政府已經準備好應對受極端天氣影響的地區，並採取相應的措施。

霍楚表示，「我正在下令州府機構做好準備，支持受洪水影響的地區。我呼籲未來48小時內會遭受暴雨影響的民眾保持警惕，密切關注天氣預報，並在必要時聽從政府的緊急命令。」

州交通廳已準備好通過全州範圍內近3500名應急人員應對可能到來的洪水。全州設備準備了1426輛大型卡車、315台大型裝載機，高速公路管理局將密切監視預測天氣對高速公路的影響。目前管理局已經準備派遣661名員工，積極檢查系統中的雨水排放管道，對設備進行微調，確保民眾安全。

州府呼籲民眾關注國家氣象服務網站alerts.weather.gov，並註冊費緊急警報系統NY Alert，網址是alert.ny.gov，根據天氣情況制定的出行計畫，準備應急物資。

洪水 暴雨 長島

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