一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

芝加哥大學數學系教授鄧煜。(芝大官網)

芝加哥 大學(University of Chicago)數學系教授鄧煜(Yu Deng)榮獲有「數學界諾貝爾 獎」之稱的2026年菲爾茲獎(Fields Medal)。面對這項數學界最高榮譽，鄧煜表示：「這對我而言是極大的榮耀，也是對我與所有合作夥伴研究成果，以及我所代表研究領域的重要肯定。」

國際數學家大會(International Congress of Mathematicians)23日在費城 公布得獎名單，表彰鄧煜在為物理學建立嚴謹數學基礎方面的重大突破，尤其是成功解決困擾數學界逾百年的希爾伯特第六問題重要部分。

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鄧煜表示，這項榮譽不只是個人成就，更屬於一路共同投入研究的合作者與整個數學物理領域。

現年36歲的鄧煜出生於中國深圳，自幼展現卓越數學天分，16歲代表中國參加國際數學奧林匹亞競賽奪得金牌。他回憶，當時才真正意識到自己或許具備數學研究的天賦。

鄧煜先後就讀北京大學、美國麻省理工學院(MIT)，2011年取得數學學士學位，2015年獲普林斯頓大學博士學位，2024年加入芝加哥大學任教。

此次獲獎主要表彰他與密西根大學教授哈尼(Zaher Hani)及普林斯頓大學博士馬驍(Xiao Ma)合作，成功證明氣體粒子從牛頓力學到波茲曼方程(Boltzmann equation)的數學推導，完成德國數學家希爾伯特(David Hilbert)1900年提出的重要挑戰之一，為物理學建立更完整且嚴謹的數學基礎。

談到研究靈感來源，鄧煜透露，2021年在布朗大學訪問期間，自己某次在羅德島州一家韓式炸雞店用餐時，突然想到可將長時間、極其複雜的數學問題切割成許多較短的時間區間，再逐步分析，這個想法最終成為解決希爾伯特第六問題的關鍵突破。

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芝加哥大學校長阿利維薩托斯(Paul Alivisatos)表示，鄧煜以嚴謹的學術精神深入探索基礎科學問題，成功解開困擾數學界數代學者的難題，是知識創新的最佳典範。

芝大數學系主任卡列加里(Frank Calegari)則指出，鄧煜的研究不僅解決了可追溯至一個多世紀前的重要數學物理問題，也開創了全新的分析方法，將深刻影響未來數學研究方向。

對於下一步研究，鄧煜表示，他仍有許多希望探索的課題，包括偏微分方程(PDE)中隨機性的長時間演化，以及統計物理中的各類關鍵問題，希望持續透過數學理解自然世界的運作規律。