我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普加徵學名藥關稅 藥價恐大漲…今日5件事

無需大學學歷 這家加油站便利超商店長年薪27.5萬

NYU華裔教授王虹獲菲爾茲獎 校長祝賀: 當今最卓越數學頭腦之一

記者劉梓祁／紐約即時報導
NYU科朗數學、計算與數據科學學院官網首頁祝賀王虹獲得2026年菲爾茲獎。(截自...
NYU科朗數學、計算與數據科學學院官網首頁祝賀王虹獲得2026年菲爾茲獎。(截自科朗學院官網)

紐約大學(NYU)23日宣布，該校科朗數學、計算與數據科學學院(Courant Institute)華裔教授王虹(Hong Wang)，當天在費城舉行的2026年國際數學家大會(International Congress of Mathematicians)開幕式上獲頒數學界最高榮譽─菲爾茲獎(Fields Medal)，成為首位獲此殊榮的紐約大學在職教授，也是菲爾茲獎歷來第三位女性得主。

紐約大學校長米爾斯(Linda G. Mills)代表校方致賀。她表示，紐約大學為王虹的成就感到無比驕傲，「全世界如今正看到紐約大學的同事和學生多年來早已了解的事實：她是當今數學界最卓越的頭腦之一。」她指出，王虹破解一項延續百年的猜想，為數學研究開闢新的思考方向，其影響將在未來數十年持續顯現。

王虹則表示，這樣的時刻從來不只屬於一個人，而是多年來無數偶然相遇與意外問題累積而成，引導研究者走向正確方向。她說，自己非常幸運，在職業生涯不同階段都能與傑出的學者共事，「這項榮譽既屬於他們，也屬於我」，並對國際數學聯盟授予該獎表示感謝。

菲爾茲獎每四年頒發一次，授予40歲以下、已取得傑出成就並展現未來研究潛力的數學家，普遍被視為數學界最高榮譽。王虹此次因解決三維空間中的「掛谷猜想」(Kakeya conjecture)而獲獎；該問題橫跨調和分析與幾何測度論，探討一個集合在能夠容納指向所有方向的單位線段時，究竟可以有多小。

2025年，王虹與南開大學陳省身數學研究所教授Joshua Zahl共同證明，掛谷集合即使在三維空間中的體積可以為零，其維度仍必須是三維。紐約大學指出，這項突破除推進幾何測度論外，也為調和分析、數論、電腦科學及密碼學等領域帶來新的研究方向。

現年35歲的王虹本科畢業於北京大學，其後在巴黎第11大學及巴黎綜合理工學院取得碩士學位，2019年獲麻省理工學院(MIT)博士學位。她曾任洛杉磯加大助理教授，2023年加入紐約大學，今年獲任命為該校西爾弗數學教授(Silver Professor of Mathematics)，同時擔任法國高等科學研究所(IHES)終身教授。

紐約大學科朗研究所的公告也提到，另一名華人數學家、芝加哥大學教授鄧煜(Yu Deng)同屆獲頒菲爾茲獎。鄧煜曾在科朗研究所擔任講師，此次因在希爾伯特第六問題(Hilbert’s Sixth Problem)上的突破獲獎。

NYU華裔教授王虹獲菲爾茲獎，校長祝賀「當今最卓越數學頭腦之一」。(Photo ...
NYU華裔教授王虹獲菲爾茲獎，校長祝賀「當今最卓越數學頭腦之一」。(Photo credit: David Song/NYU)

NYU教授華裔王虹獲菲爾茲獎，校長祝賀「當今最卓越數學頭腦之一」。(Courte...
NYU教授華裔王虹獲菲爾茲獎，校長祝賀「當今最卓越數學頭腦之一」。(Courtesy of NYU Photo Bureau)

精華 FAQ

  • 王虹因解決三維空間中的掛谷猜想而獲獎。她與Joshua Zahl共同證明，掛谷集合即使體積可為0，其維度仍必須是3，因而推動相關領域研究。

  • 校長Linda G. Mills表示，紐約大學為王虹的成就感到無比驕傲，並稱她是當今數學界最卓越的頭腦之一。她也認為這項成果將在未來數十年持續產生影響。

  • 王虹35歲，本科畢業於北京大學，後在巴黎第11大學與巴黎綜合理工學院取得碩士，2019年獲MIT博士學位。她曾任UCLA助理教授，2023年加入NYU。

NYU 華裔 紐約大學

上一則

紐約5項公投案擬11月交選民定奪 戶外餐飲申請大改革

下一則

紐約房東告租金指導委員會 控凍租程序造假、結果早內定
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮
首位獲聯合國門捷列夫獎中國學者 潘建偉以「墨子號」量子通訊獲獎

首位獲聯合國門捷列夫獎中國學者 潘建偉以「墨子號」量子通訊獲獎
大紐約區華人教育基金會頒獎學金 25人獲獎

大紐約區華人教育基金會頒獎學金 25人獲獎

亞凱迪亞市市長鄭博仁頒發市長表揚狀　表彰 Charles “Buck” Stapleton 上校逾半世紀公共服務

亞凱迪亞市市長鄭博仁頒發市長表揚狀　表彰 Charles “Buck” Stapleton 上校逾半世紀公共服務

熱門新聞

成人日托行業回扣、白卡報銷及監管問題近日再受關注。圖為三年前，一些長者在皇后區法拉盛Happy Life成人日間護理中心外抗議；該中心被列為聯邦醫療詐欺案涉案機構之一。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛成人日間中心被指白卡欺詐 聯邦官員：疑涉華人犯罪集團

2026-07-20 19:54
布碌崙一間老人中心負責人向當局投案，承認自己任職期間向聯邦詐取320萬元醫療補助服務費用。圖為搜查出的證據。(取自DOJ)

布碌崙華男投案 認了給回扣詐領白卡320萬元…服刑57個月

2026-07-21 16:09
紐約市周六下午發布洪水警報，豪雨導致市內機場停飛、班機延誤。(路透資料照)

豪雨+冰雹轟炸紐約 部分地區積水成災 航班大延誤

2026-07-18 14:56
紐約市長曼達尼。(美聯社)

紐約市長曼達尼 研擬逮捕以色列總理內唐亞胡

2026-07-19 10:59
車主石佶虹約晚間9時將車停入該停車場，11時多返回時，現場已「一片狼藉」。(石佶虹拍攝提供)

華男酒駕賓士法拉盛停車場連撞6車 車主見滿地零件嚇傻

2026-07-16 15:49
18歲女子皇冠高地地鐵站因抗拒搶劫遭槍擊胸部。(谷歌街景)

布碌崙地鐵站遭搶劫不肯就範 她胸部中槍「不後悔」

2026-07-20 16:21

超人氣

更多 >
鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚

鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚
河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時
張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」
辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招

辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招
廣西男愛犬被洪水沖走10天自行走回家 見牠爆瘦人狗都哭了

廣西男愛犬被洪水沖走10天自行走回家 見牠爆瘦人狗都哭了