默克藥廠膽固醇口服新藥 獲FDA核准

加州一場製藥與生技產業領袖會議，與會者從默克標誌前走過。(路透)

默克藥廠(Merck)16日宣布，研發膽固醇新藥Lipfendra已獲食品及藥物管理局(FDA )核准。Lipfendra的通用名為enlicitide，是第一款獲得FDA核可的口服PCSK9抑制劑，能夠幫助高膽固醇成年人患者降低壞膽固醇(LDL-C)，若以30天藥物用量計算，每日藥價為10.50元。新藥獲得核准報導傳出，默克股價16日盤前上漲1.1%。

目前臨床常用的降膽固醇藥物是口服斯他汀(statins)，作用是阻斷肝臟用來製造膽固醇的酶素，Lipfendra原理則是阻斷對於調節膽固醇水平有重大影響的PCSK9蛋白質。默克指出，這款新藥能將壞膽固醇降到光靠斯他汀無法達到的程度。

研究顯示，在患有心血管疾病 或有心血管疾病風險的成年人當中，Lipfendra在六個月之內把壞膽固醇水平降低60%。膽固醇過高是心臟病、中風 的主要風險因素。

默克計畫透過川普政府推出的處方藥品網站TrumpRx.gov讓民眾以折扣價格買到新藥。

默克執行長戴維斯(Robert Davis)發表聲明說，這款使用方便的口服藥能夠有效降低壞膽固醇到單憑斯他汀藥物無法達到的程度，將可以真實改變美國的醫療照護，對抗最為致命的健康疾病。

Lipfendra是上市已數年的注射型藥物口服版，注射型藥物由於價格昂貴，推出之初並未獲得廣泛採用。