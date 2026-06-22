家長讓小學生用Wegovy減重 恐影響骨骼生長、腦部發育

Wegovy只建議給年滿12歲以上使用。（路透檔案照）

華爾街 日報22日報導，某些家長覺得節食對孩子不管用，因此讓小學年齡的兒女開始使用Wegovy等腸道荷爾蒙類升糖素胜肽-1(GLP-1)減重 藥物，醫生則對孩童骨骼生長、腦部發育可能面臨潛在長期影響表示憂慮。根據現行健康指南，Wegovy只建議給年滿12歲以上使用。

9歲雙胞胎艾登·賈特林-萊特(Ayden Gatlin-Wright)與凱登(Kayden)都有兒童肥胖症。雙胞胎一出生就獲得同性伴侶賈特林(Latrail Gatlin)與萊特(Alexander Wright)領養，兩個男孩4歲起體重急速上升，到了7歲糖化血色素(A1C)偏高，還有肝功能異常、膽固醇超標等。

雙胞胎如今少量多餐，一周只能吃一次冰淇淋，還報名參加空手道，但身體質量指數(BMI)持續上升，因為體型持續遭到同儕霸凌。

從事醫療界的賈特林今年1月帶孩子看診時詢問能否使用GLP-1。雙胞胎最初每周注射0.25毫克Wegovy，然後增加到0.5毫克，5月已增加到每周1毫克的注射量。剛開始服藥與更換劑量時，偶爾在注射後約48小時內會有嘔吐或腹瀉等副作用。

賈特林與萊特表示，服藥以來孩子出現巨大轉變，不再像以前那般容易感到飢餓，吃零食次數減少，變得更有自信之後成績跟著提高，而且變得更有活力、更加活潑外向。使用Wegovy最初兩個月，艾登BMI下降5%，凱登也減少7%。雙胞胎四周份量的Wegovy需要自費支付700元。

不過，某些醫師對於處於發育期的兒童使用GLP-1抱持疑慮。

密蘇里州堪薩斯市(Kansas City)兒童慈善醫院(Children's Mercy Hospital)兒童肥胖症計畫醫師、美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics)兒童和青少年肥胖治療臨床實踐指南作者漢普爾(Sarah Hampl)說，目前還沒有足夠證據能為12歲以下兒安全地開立治療肥胖症的處方藥，雖然減重藥物可能有正面影響，但到目前為止研究仍不夠充分。