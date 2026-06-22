我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西第38分鐘進球 阿根廷1:0領先奧地利

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

家長讓小學生用Wegovy減重 恐影響骨骼生長、腦部發育

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Wegovy只建議給年滿12歲以上使用。（路透檔案照）
Wegovy只建議給年滿12歲以上使用。（路透檔案照）

華爾街日報22日報導，某些家長覺得節食對孩子不管用，因此讓小學年齡的兒女開始使用Wegovy等腸道荷爾蒙類升糖素胜肽-1(GLP-1)減重藥物，醫生則對孩童骨骼生長、腦部發育可能面臨潛在長期影響表示憂慮。根據現行健康指南，Wegovy只建議給年滿12歲以上使用。

9歲雙胞胎艾登·賈特林-萊特(Ayden Gatlin-Wright)與凱登(Kayden)都有兒童肥胖症。雙胞胎一出生就獲得同性伴侶賈特林(Latrail Gatlin)與萊特(Alexander Wright)領養，兩個男孩4歲起體重急速上升，到了7歲糖化血色素(A1C)偏高，還有肝功能異常、膽固醇超標等。

雙胞胎如今少量多餐，一周只能吃一次冰淇淋，還報名參加空手道，但身體質量指數(BMI)持續上升，因為體型持續遭到同儕霸凌。

從事醫療界的賈特林今年1月帶孩子看診時詢問能否使用GLP-1。雙胞胎最初每周注射0.25毫克Wegovy，然後增加到0.5毫克，5月已增加到每周1毫克的注射量。剛開始服藥與更換劑量時，偶爾在注射後約48小時內會有嘔吐或腹瀉等副作用。

賈特林與萊特表示，服藥以來孩子出現巨大轉變，不再像以前那般容易感到飢餓，吃零食次數減少，變得更有自信之後成績跟著提高，而且變得更有活力、更加活潑外向。使用Wegovy最初兩個月，艾登BMI下降5%，凱登也減少7%。雙胞胎四周份量的Wegovy需要自費支付700元。

不過，某些醫師對於處於發育期的兒童使用GLP-1抱持疑慮。

密蘇里州堪薩斯市(Kansas City)兒童慈善醫院(Children's Mercy Hospital)兒童肥胖症計畫醫師、美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics)兒童和青少年肥胖治療臨床實踐指南作者漢普爾(Sarah Hampl)說，目前還沒有足夠證據能為12歲以下兒安全地開立治療肥胖症的處方藥，雖然減重藥物可能有正面影響，但到目前為止研究仍不夠充分。

精華 FAQ

  • 報導稱，部分家長認為單靠節食效果有限，孩子肥胖又伴隨霸凌與健康異常，因此選擇讓年紀更小的兒童使用GLP-1藥物。

  • 雙胞胎起初每週注射低劑量Wegovy，後續逐步加量後，食慾明顯下降，零食次數減少，BMI也在前兩個月出現5%到7%的下降。

  • 兒童肥胖專家指出，目前缺乏足夠研究證明十二歲以下兒童可安全使用這類藥物，尤其擔心可能影響骨骼發育與腦部成長。

華爾街 減重

上一則

開學購物季 商場提前起跑促銷

延伸閱讀

不只減重…服用GLP-1藥物改變6件事 會有胰妥讚口臭、降低性欲

不只減重…服用GLP-1藥物改變6件事 會有胰妥讚口臭、降低性欲
5個孩子裡有1個小胖墩 娃體重怎麼管

5個孩子裡有1個小胖墩 娃體重怎麼管
GLP-1藥物貴、停藥率高 愈來愈雇主和健保拒給付

GLP-1藥物貴、停藥率高 愈來愈雇主和健保拒給付
儘早餵孩子吃雞蛋 研究：可降低近2成過敏

儘早餵孩子吃雞蛋 研究：可降低近2成過敏

熱門新聞

馬斯克(右)抱著兒子X，及母親梅伊·馬斯克(Maye Musk)在白宮草坪。(美聯社資料照)

全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物

2026-06-15 02:30
國會1989年通過社安金改革，把完全退休年齡從65歲提高到67歲。(路透)

社安金快用光…「調高退休年齡」解套？民主黨要白宮說明

2026-06-15 12:24
洛杉磯播佑岡（Boyle Heights）一處冷藏倉儲中心17日下午發生大火，消防人員在現場灌救。(新華社)

南加倉儲火災刺激性濃煙持續數日 洛杉磯市宣布進入緊急狀態

2026-06-20 20:51
海岸防衛隊10日在佛州外海攔截了一艘載有25名中國公民企圖非法進入美國的船隻。(海岸防衛隊)

載25中國人偷渡船拒停 佛州海防隊攔截開火 無人受傷

2026-06-18 12:35
卡洛琳‧甘迺迪夫婦（左起）與女兒塔蒂亞娜、兒子傑克。（美聯社檔案照）

女兒癌逝…卡洛琳‧甘迺迪夫婦照顧外孫 變「新手爸媽」

2026-06-15 11:19
美國空軍一架B-52 Stratofortress戰略轟炸機，於美東時間15日在愛德華茲空軍基地起飛後不久不幸墜毀。(美聯社)

愛德華空軍基地B-52轟炸機起飛後墜毀

2026-06-15 15:52

超人氣

更多 >
2台裔博士生論文破解量子難題 獲領域最高榮譽

2台裔博士生論文破解量子難題 獲領域最高榮譽
買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢

買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢
失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視

失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視
47歲女星嫁中國官二代14年 突曬私照「大深U極致腰線」

47歲女星嫁中國官二代14年 突曬私照「大深U極致腰線」
研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼

研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼