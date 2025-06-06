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白宮消息人士：川普今天不打算與馬斯克通話

紐時：俄羅斯密切關注川普與馬斯克關係生變

記者顏伶如／即時報導
前俄羅斯總統麥維德夫(Dmitry Medvedev)。（路透）
前俄羅斯總統麥維德夫(Dmitry Medvedev)。（路透）

紐約時報6日報導，俄羅斯現正密切關注川普總統科技富豪馬斯克(Elon Musk)關係生變，俄羅斯社群媒體對川馬決裂出現各種網路迷因圖(memes)以及充滿同情的評論，俄方官員向來把川、馬兩人視為俄羅斯盟友。

前俄羅斯總統麥維德夫(Dmitry Medvedev)6日在社群媒體X發文以開玩笑口吻寫道，俄羅斯應該在川馬兩人之間扮演和事老。麥維德夫指出：「我們已經做好準備要讓兩人達成和平協議，但要收取合理報酬，可以接受星鏈(Starlink)股票做為付款。」

麥維德夫發文寫道：「別吵了，兄弟們。」

俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭之後，馬斯克支持烏克蘭，為烏克蘭軍隊提供星鏈網路設備。不過，後來馬斯克在X平台發文對基輔表達越來越多不滿，並且轉為發表在俄烏戰爭中支持俄羅斯的論述，讓馬斯克贏得莫斯科青睞。

多次批評馬斯克的前白宮資深顧問班農(Stephen K. Bannon)，5日主張要把馬斯克逐出美國。俄羅斯下議院(State Duma)議員兼外交事務委員會副主席諾維科夫(Dmitri Novikov)立即透過俄羅斯國家通訊社塔斯社(TASS)表示，馬斯克如果需要新的落腳處，可以向莫斯科請求「政治庇護」(political asylum)。

報導指出，川普與馬斯克翻臉讓俄羅斯民眾立即聯想到俄羅斯總統普亭(Vladimir V. Putin)跟俄羅斯傭兵組織瓦格納集團(Wagner Group)首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)的公然決裂。

2023年，普里格津對克里姆林宮發動政變但遭遇俄軍鎮壓而失敗。兩個月後，里格津死於墜機空難。

在俄羅斯引起網路瘋傳的一張迷因圖，馬斯克的臉被電腦合成貼在普里格津身體上，使用素材是是當初普里格津宣布發動政變、怒罵俄羅斯領導階層的談話影片。

俄羅斯 馬斯克 普里格津

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