眾院中共競爭委員會 發文質疑黃仁勳訪北京動機
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眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on the Chinese Communist Party）17日在X平台發文，並將文章置頂，質疑晶片巨頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳此刻前往北京的動機。
該委員會轉推金融時報（Financial Times）報導黃仁勳動身前往北京的新聞，並表示：「中國共產黨犯下了種族滅絕、強制絕育、奴工、操縱市場以及殘酷審查的罪行。昨天，我們質問輝達為何要為中國市場生產超過100萬顆晶片。結果數小時後，他們的執行長就飛往北京，討論如何生產更多。」
該委員會16日公布對中國人工智慧（AI）「深度求索」（DeepSeek）的調查報告，認為「深度求索」透過後門搬運美國用戶資料，其中運用了大量被限制出口到中國的輝達晶片。
據金融時報引述消息人士報導，黃仁勳應中國國際貿易促進委員會邀請於17日訪問北京，除了與主管經濟事務的中國國務院副總理何立峰會面，也見了「深度求索」創辦人梁文鋒，討論為中國開發新晶片，以滿足中美雙方客戶需求和監管要求。
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