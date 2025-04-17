美管制Nvidia、超微晶片輸中 「維護國家和經濟安全」

華爾街日報指出，在美中關稅大戰中，Nvidia成了美國的關鍵籌碼。Nvidia股價16日大跌6.87%。（路透）

美國商務部 再擴大晶片管制，針對出口至中國的Nvidia(輝達，另譯英偉達)的H20、超微（AMD）MI308和同等晶片，發出新的出口許可要求，Nvidia公告本季將因此提列55億美元費用，股價16日大跌6.87%、超微也重挫7.35%。

H20和MI308都是業者為了符合先前規定、為中國市場打造的「降規版」。H20算力參數只有常規版H100的14%左右，連網速度和頻寬也較慢，但仍是Nvidia在中國銷售的最先進產品。根據估計，去年H20晶片貢獻輝達約120億至150億美元營收。

根據Nvidia15日提交監管機關的文件，美國政府已通知Nvidia，H20晶片必須先取得許可才能出口至中國，且這項規定「沒有期限」。Nvidia警告，1月底至4月底的今年度第一季將提列約55億美元費用，這筆費用與H20系列的「庫存、採購承諾及相關準備」有關。超微也提列8億美元費用。

為了在人工智慧競賽中保持領先地位，美國商務部15日宣布，已針對出口至中國的Nvidia H20、超微MI308和同等晶片，發布新的出口許可要求。（路透）

就在Nvidia拋出這項利空不久後，美國商務部證實已對H20祭出管制，而且超微MI308和同等晶片也納入管制範圍。商務部發言人說：「商務部致力於按照總統的指示採取行動，維護國家和經濟安全」。官員表示，新規定是為了處理「相關產品可能被用於、或被轉至用於中國超級電腦」的疑慮。

Nvidia股價盤後因此重挫約6%，更波及Nvidia的亞洲供應商股價，台積電下跌2.51%，日本愛德萬測試重挫逾6%，南韓SK海力士跌幅則超過3%。

美國之所以將H20和MI308納入管制範圍，原因很可能與「DeepSeek 事件」及超級電腦有關。中國AI 新創公司DeepSeek今年初推出號稱「CP值高」又具有競爭力的AI模型R1，震撼業界，其研究就採用H20晶片。

超微執行長蘇姿丰。（記者黃義書／攝影 ）

路透2月報導，由於DeepSeek帶動對低成本AI模型的需求激增，包括騰訊、阿里巴巴和TikTok母公司字節跳動，都大幅增加對H20晶片的訂單。

另一方面，Nvidia表示，中國可能以H20打造超級電腦，是美國政府限制該晶片出口至中國的原因。位於華盛頓特區的無黨派智庫進步研究所（IFP）指出，中國企業很可能已將H20用於打造超級電腦系統。

IFP說，「至少其中一個買家騰訊，已經以安裝H20晶片的設備訓練大型模型，這可能違反現有針對超級電腦用途的出口管制。DeepSeek用於訓練V3模型的超級電腦也可能違規」。

根據Nvidia年報，從營收來看，中國是Nvidia第四大市場，僅次於美國、新加坡和台灣。Nvidia日前才宣布，未來四年將在美國建設價值高達5000億美元的AI基礎設施，但川普政府顯然並未因此放棄控管H20晶片。