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關稅戰烽火下訪北京 黃仁勳見了中國副總理及梁文鋒

關稅戰烽火下訪北京 黃仁勳見了中國副總理及梁文鋒

中央社台北17日電
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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）。（中央社）
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）。（中央社）

美中關稅戰火升高之際，美國晶片巨頭輝達公司執行長黃仁勳今天應邀訪問北京，據報導除了與主管經濟事務的副總理何立峰會面，也見了DeepSeek創辦人梁文鋒，討論為中國開發新晶片，「以滿足中美雙方客戶需求和監管要求」。

就在美中關稅戰升級及美國政府日前宣布對輝達（Nvidia）唯一可合法輸中晶片進行無限期出口管制之際，黃仁勳在中國國際貿易促進委員會邀請下於17日抵北京訪問。有別於一向的招牌黑色皮衣，黃仁勳今天身著西裝，成為媒體的話題。

據官媒新華社，何立峰晚間在人民大會堂會見黃仁勳表示，中國是新一輪科技革命和產業變革的最佳應用場景，歡迎包括英偉達（輝達）公司在內的更多美資企業深耕中國市場，在中國盡展產業優勢和能力，進而在全球競爭中贏得先機。

黃仁勳則表示看好中國經濟前景，願繼續深耕中國市場，為推動美中經貿合作發揮積極作用。

另據英國金融時報引述消息人士說，黃仁勳也與輝達客戶會面，其中包括梁文鋒，討論如何為中國設計下一代晶片，以滿足客戶需求及美中雙方監管要求。

美國自2022年以國家安全為由，禁止輝達最先進晶片輸往中國，防堵相關技術轉用於軍事領域。因應美國出口管制，輝達於當年推出降規版晶片H20，這也是輝達目前唯一可合法合規向中國銷售的AI晶片。

近期美中貿易戰緊張局勢下，美國政府要求輝達未來向中國出口H20晶片時需申請許可證，此項限令「無限期」，預計將導致輝達於本財季面臨約55億美元的巨額損失。

DeepSeek創辦人梁文鋒。（圖／取自央視新聞）
DeepSeek創辦人梁文鋒。（圖／取自央視新聞）

輝達 黃仁勳 關稅

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