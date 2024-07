歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗

前總統歐巴馬 (Barack Obama)發表一份長篇聲明,細數拜登 (Joe Biden)總統的功業及愛國心,但在聲明中沒有提及副總統賀錦麗(Kamala Harris)的名字。

歐巴馬表示,拜登是他的親密朋友與合作夥伴,「今日,我們也再次被提醒,他是一位最高級別的愛國者。」

歐巴馬說,當年就是拜登的同理心與韌性,使他選擇拜登作為副手。

他說,拜登比任何人都更了解這次選舉的利害關係,「如果我們讓川普重返白宮並讓共和黨控制國會,拜登奮鬥一生的成果以及民主黨 所代表的一切都將處於險境。」

「現在,米雪兒和我只想向喬和吉兒表達我們的愛和感激之情。」

歐巴馬在信中沒有為任何可能的繼任候選人背書,但信中暗示了民主黨將會透過一個機制決定候選人:「在未來的日子裡,我們將在未知的水域中航行。但我非常有信心,我們黨的領導人將能夠創造一個產生傑出提名人的過程。」

Joe Biden has been one of America’s most consequential presidents, as well as a dear friend and partner to me. Today, we’ve also been reminded – again – that he’s a patriot of the highest order.



