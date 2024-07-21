歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗

前總統歐巴馬。(美聯社)

前總統歐巴馬 (Barack Obama)發表一份長篇聲明，細數拜登 (Joe Biden)總統的功業及愛國心，但在聲明中沒有提及副總統賀錦麗(Kamala Harris)的名字。

歐巴馬表示，拜登是他的親密朋友與合作夥伴，「今日，我們也再次被提醒，他是一位最高級別的愛國者。」

歐巴馬說，當年就是拜登的同理心與韌性，使他選擇拜登作為副手。

他說，拜登比任何人都更了解這次選舉的利害關係，「如果我們讓川普重返白宮並讓共和黨控制國會，拜登奮鬥一生的成果以及民主黨 所代表的一切都將處於險境。」

「現在，米雪兒和我只想向喬和吉兒表達我們的愛和感激之情。」

歐巴馬在信中沒有為任何可能的繼任候選人背書，但信中暗示了民主黨將會透過一個機制決定候選人：「在未來的日子裡，我們將在未知的水域中航行。但我非常有信心，我們黨的領導人將能夠創造一個產生傑出提名人的過程。」