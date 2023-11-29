65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

家長拿錢給成年兒女，最常見的是購買食物。(Getty Images)

今日美國報(USA Today)「藍圖」(Blueprint)財經研究團隊公布最新調查指出，居住州人口超過200萬人、育有Z世代(Gen Z)或千禧世代(Millennial)22歲以上已成年兒女的家長當中，高達65%每個月拿錢給孩子花用。至於家長為已成年兒女提供金援的數額有多少，統計顯示，加州 家長每月平均給869.50元，華盛頓州 家長給853元，維吉尼亞州 家長給841.20元。

今日美國報報導，對於已經成年、不再青澀的兒女，某些家長繼續幫忙付手機帳單、健保保費或串流影音訂閱費用。

今日美國報「藍圖」財經研究團隊調查指出，人口超過200萬的36個州裡，育有22歲至40歲之間已成年兒女的家長當中，高達65%每月拿錢給孩子花用，平均金額為718元。每個月為已成年兒女金援的父母當中，有43%表示提供金援並沒有要求附加條件。

加州、華盛頓州、維吉尼亞州家長每個月給已成年兒女的金援最多前三名，平均分別為869.50元、853元、841.20元。給錢最多的前十名排行榜，從第四名到第十名依次為：紐約州(761.10元)、俄亥俄州(759.20元)、麻州(705.10元)、伊利諾州(697.40元)、南卡羅來納州(683.40元)、德州(671.20)、猶他州(667元)。

家長拿錢給已成年兒女做何用途？這份調查顯示，買食物是最常見的開銷，占有27%，其次為占23%的房屋花費，包括房租、房貸等，手機費用占21%。衣食住行等基本生活需要則占19%。

若以地點區分，最常為已成年兒女手機費用埋單的是路易西安納州、喬治亞州、德州家長。最常為已成年兒女的Netflix 、Spotify等串流影音訂閱費用埋單的是科羅拉多州、華盛頓州、加州家長。最常為已成年兒女還債的是新澤西州、賓州、加州家長。

雖然媒體報導傳達18歲就已成年的訊息，但這項調查顯示，受訪美國家長大多認為，孩子必須財務獨立的年齡是24歲。在生活開銷較昂貴的紐約州，家長則認為孩子到了25.9歲才應該財務獨立，對比之下，在新墨西哥州、內華達州的家長則認為孩子接近23歲時應該要能財務獨立。